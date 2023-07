CNN

—



Laut einem am Mittwoch bei einem Bundesgericht in Manhattan eingereichten Vergleichsvorschlag hat sich New York City bereit erklärt, mehr als 13 Millionen US-Dollar für die Beilegung einer Sammelklage zu zahlen, in der der Polizei der Stadt vorgeworfen wird, nach dem Tod von George Floyd rechtswidrige Taktiken gegen Demonstranten anzuwenden.

Ungefähr 1.380 Demonstranten, die von der New York City Police Department bei 18 Demonstrationen im Mai und Juni 2020 in Manhattan und Brooklyn festgenommen wurden, haben Anspruch auf eine Entschädigung von jeweils 9.950 US-Dollar, wenn der Vergleich von einem Richter genehmigt wird, heißt es in der Klage. Laut den Anwälten des Klägers handelt es sich um den höchsten Betrag, der jemals in einer Sammelklage an eine Gruppe von Demonstranten gezahlt wurde.

Die Demonstrationen in New York waren eine von vielen, die nach dem Tod von George Floyd im Polizeigewahrsam in Minneapolis ausbrachen. Zehntausende Menschen marschierten in Städten und Kleinstädten in ganz Amerika und auf der ganzen Welt.

Das NYPD geriet wegen seiner Behandlung der Demonstranten während dieser Demonstrationen heftig in die Kritik. Die Sammelklage wurde Anfang 2021 beim US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York eingereicht und behauptet, New Yorker Polizeibeamte hätten die Rechte des Ersten, Vierten und Vierzehnten Verfassungszusatzes von Tausenden verletzt, die an den tagelangen Protesten teilgenommen hätten.

Zu den Handlungen, die NYPD-Beamten vorgeworfen werden, gehören unter anderem „das Einsperren von Demonstranten in Räume, aus denen sie nicht entkommen konnten, das Prügeln von Demonstranten mit Schlagstöcken und Fäusten, das Werfen von Demonstranten zu Boden, der wahllose Einsatz von Pfefferspray und schließlich die Verhaftung vieler Demonstranten ohne rechtmäßige Begründung und ohne angemessene Vorwarnung“, heißt es in den Gerichtsdokumenten.

„Die Demonstranten wurden mit flexiblen Manschetten derart körperlich gefesselt, dass ihnen unnötige Schmerzen und Leiden und in einigen Fällen möglicherweise schwere und langfristige Nervenschäden zugefügt wurden“, heißt es in der Klage. Außerdem wird behauptet, dass einige Demonstranten „langwierigen und unnötigen Verhaftungsverfahren ausgesetzt waren, die sie in eine gefährlich enge Umgebung brachten, und das alles auf dem Höhepunkt der globalen Covid-19-Pandemie.“

Das NYPD verwies CNN an die Rechtsabteilung der Stadt mit der Bitte um Stellungnahme zum Vergleich. Stefan Mooklal, der stellvertretende Stabschef der Abteilung, sagte, die Einigung sei im „besten Interesse aller Parteien“.

„Die Stadt und das NYPD setzen sich weiterhin dafür ein, dass die Öffentlichkeit sicher ist und das Recht der Menschen auf friedliche Meinungsäußerung geschützt wird. Das NYPD hat zahlreiche Praktiken verbessert, um die Herausforderungen zu bewältigen, mit denen es bei Protesten während der Pandemie konfrontiert war“, sagte er.

In einem Bericht der städtischen Ermittlungsbehörde vom Dezember 2020 hieß es, das NYPD habe die große Zahl an Demonstranten oder die Gewalt während der Demonstrationen nicht vorhergesehen, berichtete CNN zuvor. Dieses Versagen, verbunden mit unzureichender Personalausstattung und mangelnder Ausbildung, führte zu mangelndem Urteilsvermögen und übermäßiger Gewalt.

In einer Erklärung sagte Adama Sow, einer der Kläger der Klage, der Vergleich sei „ein Beweis für die Bedeutung kollektiver Maßnahmen zur Wiedergutmachung von Verletzungen wichtiger Verfassungsrechte“.

Wylie Stecklow, der Anwalt eines Klägers, sagte gegenüber CNN, der Vergleich sei „der höchste, der jemals an Demonstranten wegen Verstößen gegen die Verfassung gezahlt wurde“.

„Allerdings würde jeder vernünftige Anführer dies als Warnsignal betrachten und denken, dass er Nachforschungen anstellen müsste, um herauszufinden, was passiert ist“, sagte Stecklow.

Der Anwalt eines anderen Klägers, Masai Lord, sagte: „Der historische Umfang und Umfang des Vergleichs zeigt hoffentlich, dass die Stadt diese Verstöße ernst nimmt und dass unsere Rechte nach dem ersten Verfassungszusatz auch in Zukunft geschützt bleiben.“

Es wird erwartet, dass der Vergleich – sofern er von einem Richter genehmigt wird – erhebliche Anwaltskosten in Anspruch nehmen wird, die sich möglicherweise auf mehrere Millionen Dollar belaufen.