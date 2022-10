New York City will die Polizeipräsenz im U-Bahn-System verstärken, um gegen die Kriminalität im Transitverkehr vorzugehen

CNN

Beamte des Bundesstaates und der Stadt New York verstärken ihre Bemühungen zur Bekämpfung von Kriminalität und psychischen Erkrankungen im U-Bahn-System von New York City mit einer verstärkten Polizeipräsenz und neuen Schulungen für Beamte im Umgang mit Obdachlosen.

Gouverneurin Kathy Hochul sprach am Samstag auf einer Pressekonferenz über die Pläne zur Erhöhung der U-Bahn-Sicherheit, zusammen mit dem Bürgermeister von New York City, Eric Adams, dem Kommissar der New Yorker Polizeibehörde, Keechant Sewell, und dem Vorsitzenden und CEO der Metropolitan Transportation Authority, Janno Lieber.

In den letzten Wochen wurde Hochul von Rep. Lee Zeldin, dem republikanischen Kandidaten für den Gouverneur von New York, wegen öffentlicher Sicherheit gehämmert. Die Gouverneurswahlen sind etwas mehr als zwei Wochen entfernt, am 8. November.

Die neuen Initiativen werden eine beträchtliche Investition aus dem öffentlichen Notfallfonds des Staates beinhalten, um eine Flut von etwa 1.200 zusätzlichen Überstunden von Beamtenschichten auf U-Bahnsteigen und Zügen pro Tag zu unterstützen. Wie viel Geld die Stadt als Teil der Investition erhalten wird, sagten die Beamten jedoch nicht.

Die Verkehrsbehörde wird auch unbewaffnete Sicherheitskräfte an Drehkreuzen einsetzen, um die Sicherheitspräsenz zu erhöhen und Schwarzfahren zu verhindern, sagte Hochul.

„Wir haben eine Strategie zur Verbrechensbekämpfung“, sagte Hochul während der Pressekonferenz. „Wir haben uns auf bewährte Strafverfolgungsstrategien gestützt und in neue Technologien investiert, die einen Unterschied machen werden. Und wir bieten den New Yorkern die Unterstützung und Hilfe, die sie brauchen. Wir nennen es so: „Cops, Cameras, Care.“ „

Transitpolizisten werden an vier großen Nahverkehrsknotenpunkten eingesetzt, darunter Penn Station, Grand Central Station, Atlantic Terminal und Sutphin-Archer (Jamaika) Station, wodurch laut Angaben rund 100 NYPD-Beamte für Einsätze an anderen Transitorten frei werden eine gemeinsame Pressemitteilung.

New York City wurde in den letzten Monaten von mehreren hochkarätigen Gewaltverbrechen erschüttert, auch in seinem U-Bahn-System, was die Beamten dazu veranlasste, ihre Strategien zur Verbrechensbekämpfung zu verbessern. Adams kündigte am Freitag an, dass seine Regierung am Samstag und Sonntag in der Gracie Mansion, dem offiziellen Wohnsitz des Bürgermeisters von New York City, ein „hochrangiges Gipfeltreffen“ veranstalten werde, um Lösungen für die Kriminalität in der Stadt zu erörtern.

„New Yorker müssen in der Lage sein, das U-Bahn-System mit der Gewissheit zu befahren, dass sie vor Kriminalität, Belästigung und Drohungen geschützt sind, und darauf konzentrieren wir uns“, sagte Adams während der Pressekonferenz.

Im September kündigte Hochul eine Initiative an, bis 2024 zwei Kameras in jedem U-Bahn-Wagen zu installieren, um die Sicherheitsabdeckung zu verstärken. Die Stadt hat bereits mehr als 200 Kameras im gesamten System installiert und wird in den kommenden Tagen weitere 100 Kameras installieren, sagte der Gouverneur.

Der Gouverneur sagte, dass die Zugbegleiter am Samstag die Fahrer informieren werden, wenn sie sich einer Station nähern, an der Beamte anwesend sind.

Anfang dieses Jahres stellten Adams und Hochul eine gemeinsame Initiative zur Bekämpfung von Kriminalität und Obdachlosigkeit im U-Bahn-System vor, die Einsatzteams aus Gesundheits-, Polizei- und Gemeindebeamten in der ganzen Stadt erweitern wird.

Als Teil der laufenden Bemühungen, die Obdachlosen, die im U-Bahn-System Schutz suchen, anzusprechen, wird das New York State Office of Mental Health bis zum 1. November zwei neue Einheiten mit 25 Betten als Teil eines neuen Behandlungsprogramms einrichten, um Menschen mit schwerer psychischer Gesundheit zu helfen Probleme, sagten Beamte.

Die Einheiten werden eine auf Genesung ausgerichtete Behandlung anbieten und laut der gemeinsamen Pressemitteilung mit Ärzten, Krankenschwestern, Sozialarbeitern, Ergotherapeuten und anderem klinischen und nichtklinischen Personal besetzt sein.

Die Initiative umfasst die Schaffung eines Step-down-Programms für Gemeinschaftsunterkünfte durch das Amt für psychische Gesundheit, das Menschen, die aus den Einheiten entlassen werden, beim Übergang zurück in die Gesellschaft unterstützen wird.

„Die Allgegenwart von Polizeibeamten und die Entfernung von Personen, die sich mit psychischen Problemen befassen, ist entscheidend für unsere zweite Phase dieses wichtigen Plans“, sagte Adams während der Pressekonferenz.

Der Staat erweitert auch die Kriseninterventionsschulung für Transit- und Stadtpolizisten sowie Sanitäter, um bewährte Verfahren für die Einbindung von Obdachlosen und den Transport von Personen, die einer psychiatrischen Untersuchung bedürfen, aufzunehmen.

„Diese Schulung wird die besten Praktiken beinhalten, um die Obdachlosen auf der Straße und in der U-Bahn einzubeziehen und den Beamten zu helfen, die Probleme, mit denen sie konfrontiert sind, besser zu verstehen und wie sie damit umgehen können, damit sie deeskalieren und sicherstellen können, dass die Menschen die Hilfe erhalten, die sie benötigen“, Hochul sagte während der Pressekonferenz.

Laut Statistiken der New Yorker Polizeibehörde ist die Kriminalität im U-Bahn-System der Stadt am vergangenen Montag um mehr als 41 % gestiegen, mit 1.813 Vorfällen, die sich in diesem Jahr bisher ereignet haben, gegenüber 1.282 im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Laut Beamten fanden in diesem Jahr bisher neun Morde im U-Bahn-System der Stadt statt, und 40% der für die Morde Verantwortlichen hatten in der Vergangenheit psychische Probleme.

„Das ist unser Fokus. Der Umgang mit Menschen mit psychischen Gesundheitsproblemen muss ein Schwerpunkt jedes Plans sein, der voranschreitet“, sagte Adams.

Obwohl diese Zahlen hoch sind, werden sie mit den Jahren 2021 und 2020 verglichen, als die Zahl der U-Bahn-Fahrer durch die Pandemie dezimiert wurde, was die überwiegende Mehrheit der U-Bahn-Fahrer zwang, zu Hause zu bleiben.

Die Zahl der U-Bahn-Fahrer war ein wichtiger Bestandteil bei der Analyse der Kriminalität in der U-Bahn. Seit dem Ausbruch der Pandemie sind die Fahrgastzahlen massiv zurückgegangen, steigen aber stetig an.

Die Zahl der U-Bahn-Fahrer hat mit durchschnittlich über 3,5 Millionen Straphangern an einem Wochentag und in den letzten Wochen zwischen 3,6 Millionen und 3,8 Millionen Fahrgästen den höchsten Stand seit der Pandemie erreicht. Laut Statistiken der Verkehrsbetriebe sind das etwa 70 % des Durchschnitts von 5,5 Millionen Fahrern vor der Pandemie.

Im Jahr 2019, dem Jahr bevor Covid-19 die Stadt erfasste, gab es laut Polizeistatistik vom 1. Januar bis Oktober 1.893 Straftaten und im ganzen Jahr 2.524 Straftaten.

Die höchste Zahl von Transitdelikten seit Beginn der Kriminalstatistik durch die Polizei wurde 1999 verzeichnet, insgesamt 3.524 Straftaten von Januar bis Oktober, wie Daten der Stadt zeigen.

Patrick J. Lynch, Präsident der New Yorker Police Benevolent Association, der Gewerkschaft, die die meisten Beamten des Landes vertritt, sagte, der von Hochul und Adams am Samstag angekündigte Plan sei „nicht nachhaltig“.

Lynch sagte, dass die Polizeibehörde mehr als 1.000 Beamte unter ihrer budgetierten Mitarbeiterzahl liegt und 12,45 % weniger einfache Beamte hat, die dauerhaft den U-Bahnen zugewiesen sind als im Jahr 2020.

„Die erhöhte Arbeitsbelastung erdrückt die verbliebenen Polizisten“, fuhr seine Aussage fort. „Die Antwort ist nicht, sie zu erzwungener OT zu quetschen. Es geht nicht darum, Verantwortung an die besser bezahlte, aber kleinere MTA-Polizeibehörde abzugeben. Und es ersetzt sie definitiv nicht durch unbewaffnete Sicherheitskräfte.“

Lynch sagte, die Stadt müsse die Löhne erhöhen und die Arbeitsbedingungen verbessern, um genügend Polizisten einzustellen und zu halten, um die Kriminalität im U-Bahn-System zu bekämpfen.