New York City ruft Notstand aus





Da Tausende von Migranten aus dem Süden mit Bussen eingeliefert werden, hat der Bürgermeister die „Politik“ für die Krise verantwortlich gemacht

Der Bürgermeister von New York, Eric Adams, erklärte am Freitag inmitten der Migrantenkrise den 30-tägigen Ausnahmezustand und fügte hinzu, dass der neue Zustrom die Stadt 1 Milliarde Dollar kosten werde. Der Umzug erfolgt, da mehrere US-Bundesstaaten Tausende von Migranten von der Südgrenze in von Demokraten geführte Gebiete, einschließlich NYC, schicken.

Im Gespräch mit Reportern im Rathaus beschrieb Adams die „humanitäre Krise” hat sich der Big Apple wiedergefunden, mit mehr als 61.000 Menschen, die derzeit in den Notunterkünften der Stadt untergebracht sind. Fast ein Drittel von ihnen seien Kinder, sagte er.

Der Bürgermeister beschuldigte „Amerikanische politische Dynamik“ für die verzweifelte Situation und sagte: „Tausende von Asylbewerbern wurden mit Bussen nach New York City gebracht und einfach abgesetzt, ohne Vorankündigung, Koordination oder Fürsorge“, und jeden Tag kommen mehr hinzu.

„Unsere Gesetze zum Recht auf Unterkunft, unsere Sozialdienste und unsere Werte werden von anderen für politischen Gewinn ausgenutzt,“ er erklärte. „Die New Yorker sind wütend. Ich bin auch wütend.”

Adams warnte, dass ihre Zahl angesichts des überwältigenden Zustroms von Migranten bald 100.000 erreichen werde und dass New York allein im laufenden Geschäftsjahr 1 Milliarde Dollar ausgeben müsse, um die Krise zu bewältigen.

„Obwohl unser Mitgefühl grenzenlos ist, sind es unsere Ressourcen nicht“, sagte er und forderte Nothilfe von Bund und Ländern.

Die vom Oberbürgermeister erlassene Durchführungsverordnung ermöglicht der Stadt eine schnellere Eröffnung von Nothilfezentren, indem sie sie von einer Reihe von Überprüfungsverfahren befreit. Außerdem wird es den städtischen Behörden erleichtert, ihre Bemühungen zu koordinieren.

Als Antwort auf die Erklärung nannte der Sprecher des Gouverneurs von Texas, Greg Abbott, Adams „ein absoluter Heuchler“, das anstelle von „beschwert sich über ein paar tausend Migranten in seiner Zufluchtsstadt“, sollte der Bürgermeister Präsident Joe Biden sagen: „seinen Job machen und die Grenze sichern.“

In den letzten Monaten haben Abbott und der Gouverneur von Arizona, Doug Ducey, beide Republikaner, Busladungen von Einwanderern nach New York und Washington geschickt, um die Grenzkrise ins Rampenlicht zu rücken.

Anfang dieses Monats versuchte Adams, einen Deal zu erzielen, um illegale Migranten an Bord eines riesigen Schiffes der Norwegian Cruise Line unterzubringen, das in Staten Island anlegte. Später enthüllte ein Beamter der örtlichen Verwaltung, dass die Parteien keine Einigung erzielen konnten, da das Unternehmen zu viel verlangen wollte.