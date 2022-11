New York City Marathon Schnelle Fakten

CNN

Hier ist ein Blick auf den New York City Marathon.

5. November 2023 – Der New York City Marathon soll stattfinden.

6. November 2022 – Kenianische Läufer gewinnen den New York City Marathon, wobei Evans Chebet das Rennen der Männer und Sharon Lokedi das Rennen der Frauen gewinnt. Lokedi ist die achte Athletin in der Geschichte, die bei ihrem Marathon-Debüt in New York gewann.

Der jährliche 26,2-Meilen-Marathon zieht normalerweise mehr als 50.000 Läufer und 12.000 Freiwillige an.

Über 2,5 Millionen Zuschauer säumen den Kurs, der durch die fünf Bezirke der Stadt führt: Staten Island, Brooklyn, Queens, die Bronx und Manhattan.

Das Rennen beginnt auf Staten Island und endet im Central Park.

13.09.1970 – Der erste New York City Marathon findet mit 127 Läufern statt (55 im Ziel). Der Kurs besteht aus über vier Runden um den Central Park. Erster Sieger ist Gary Muhrcke mit einer Zeit von 2:31:38. Er erhält eine recycelte Bowling-Trophäe. Im ersten Jahr gibt es keine Finisherin.

1971 – Die erste weibliche Gewinnerin des Marathons ist Beth Bonner mit einer Zeit von 2:55:22.

1976 – Der Kurs wird auf die Straßen der fünf Bezirke der Stadt geändert. Das Rennen hat mehr als 2.000 Läufer.

2000 – Das Rennen beinhaltet erstmals eine offizielle Rollstuhl-Division.

2002 – Erstmals starten die Elite-Läuferinnen 35 Minuten vor den Männern und den restlichen Läufern. Dies ermöglicht den leitenden Frauen ungehinderten Zugang zu Wasserstationen und eine verbesserte Medienberichterstattung.

2010 – Der gerettete chilenische Bergmann Edison Pena, einer von 33 Bergleuten, die über zwei Monate unter Tage eingeschlossen waren, beendet den Marathon in fünf Stunden und 40 Minuten.

2. November 2012 – Der Bürgermeister von New York City, Michael Bloomberg, sagt den New York City Marathon wegen Schäden durch den Supersturm Sandy ab.

24. Juni 2020 – Der für den 1. November 2020 geplante 50. New York City Marathon wird aufgrund der Coronavirus-Pandemie abgesagt.