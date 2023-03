Delen van het noordoosten maakten zich op voor een krachtige winterstorm die zware, natte sneeuw zou kunnen dumpen en harde wind zou kunnen ontketenen, waardoor honderdduizenden mensen zonder stroom zouden komen te staan.

De National Weather Service zegt dat de storm naar verwachting laat op maandag begint en tot woensdag aanhoudt. De storm kan delen van New England, de staat New York, het noordoosten van Pennsylvania en het noorden van New Jersey treffen, met sneeuwvaltotalen die naar verwachting variëren van enkele centimeters tot enkele meters, afhankelijk van het gebied.

“Dit kan dodelijk zijn”, waarschuwde de New Yorkse gouverneur Kathy Hochul tijdens een stormbriefing in Albany. “Laat me herhalen: dit wordt een gevaarlijke storm. Blijf alsjeblieft van de wegen voor je eigen veiligheid.”

Hogere hoogten in de Mid-Hudson-regio van New York en het Albany-gebied kunnen 91 centimeter sneeuw krijgen.

Hochul, die maandag om 20.00 uur de noodtoestand zal afkondigen, zei dat sneeuwploegploegen van Long Island en nutsploegen zo ver weg als Canada naar de regio werden gestuurd. Ze zei ook dat 100 leden van de Nationale Garde waren ingezet om te helpen bij noodhulp.

Sneeuw in het westelijke deel van Massachusetts kan meer dan 18 inch (45 centimeter) bedragen, maar langs de kust kunnen de totalen 3 of 4 inch (7,5 centimeter tot 10 centimeter) zijn, Bill Simpson, een woordvoerder van de National Weather Service in Norton, Massachusetts, zei.

“Ik ben niet helemaal zeker van de exacte baan,” zei Simpson. “Dat maakt het verschil van de wereld.”

Een winterstormwaarschuwing zou van kracht worden van maandagavond tot en met woensdagochtend voor delen van de staat New York, het noordoosten van Pennsylvania, het noorden van New Jersey, de zuidelijke delen van Maine, New Hampshire en Vermont, evenals het westen van Massachusetts en delen van Connecticut en Rhode Island .

De grootste elektriciteitsleverancier van Connecticut, Eversource, haalde extra bemanningen uit andere staten ter voorbereiding op tot wel 130.000 stroomuitval.

“Die combinatie van zware natte sneeuw, lange aanhoudende winden, lange aanhoudende windvlagen zal vrijwel zeker boomtakken en hele bomen naar beneden halen”, zegt Steve Sullivan, president van Connecticut Electric Operations voor Eversource. “Die zullen het elektrische systeem beschadigen.”

In New Hampshire zal de storm toeslaan op de verkiezingsdag voor stadsambtenaren. Tientallen gemeenschappen stelden het stemmen uit, terwijl anderen de kiezers eraan herinnerden dat ze in plaats daarvan op maandag konden stemmen bij afwezigheid.

Soortgelijke back-to-back stormen op de verkiezingsdag in 2017 en 2018 leidden tot wijdverbreide verwarring over wie de verkiezingen kon verzetten.

Wetgevers hebben sindsdien de wet gewijzigd om stadsmoderators toe te staan ​​verkiezingen uit te stellen als de National Weather Service een stormwaarschuwing afgeeft. Voor dinsdag zijn dergelijke waarschuwingen afgegeven voor ten minste delen van zeven van de tien provincies van de staat.



AP-verslaggevers Holly Ramer droegen bij aan dit rapport vanuit Concord, New Hampshire, evenals David Collins in Hartford, Connecticut en Maysoon Khan in Albany, New York.

Wilson Ring, The Associated Press

