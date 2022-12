New England Patriots @ Arizona Cardinals: Playoff-Träume auf der Linie, wenn sich ein Paar am Montagabend trifft Fußball | NFL-Nachrichten

Arizona (4-8) steht nach vier Niederlagen in fünf Spielen kurz vor dem Ausscheiden aus der Nachsaison, während New England (6-6) einen Wildcard-Platz in der AFC im Auge hat; Sehen Sie sich Patriots @ Cardinals live auf Sky Sports NFL und Main Event ab 1 Uhr morgens am Dienstag (1:15 Uhr Anstoß) an





Kyler Murray und die Arizona Cardinals stehen vor einem entscheidenden Football-Showdown am Montagabend mit den New England Patriots

Kyler Murray und die Arizona Cardinals sind im Verzweiflungsmodus, als sie die New England Patriots am Monday Night Football live auf Sky Sports NFL unterhalten.

Die Cardinals (4-8) gehören in dieser Saison zu den größten Underachievern der NFL und liegen fünf Spiele vor Schluss drei Siege hinter den New York Giants (7-5-1), die derzeit den siebten und letzten Playoff-Platz der NFC belegen.

Da nur ein Team in der Konferenz weniger Siege hat – die Chicago Bears (3-9) – wird ein weiterer Rückschlag Arizona fast aus dem Rennen werfen und Kliff Kingsbury, Cheftrainer des vierten Jahres, fest auf dem heißen Stuhl platzieren.

Budda Baker, der herausragende Sicherheitsmann der Cardinals, möchte jedoch nicht die weiße Flagge schwenken müssen, bevor dies erforderlich wird.

„Am Ende des Tages, wenn es Zeit zur Arbeit ist, arbeiten wir“, sagte Baker, der die besten 90 Tackles des Teams hat, vor dem Duell gegenüber Reportern.

„Wir haben noch fünf weitere Möglichkeiten. Wir müssen das Beste aus diesen Gelegenheiten machen, weil [the NFL] steht für „nicht mehr lange“. Wir müssen guten Fußball spielen.“

Die Cardinals sind nach ihrer Tschüss-Woche im Spiel gegen New England. Sie haben jedoch zwei Spiele in Folge und sechs ihrer letzten acht verloren, und sie brauchen ihren Star-Quarterback Murray, um sich aufzuwärmen, wenn sie spät in die Playoffs einziehen wollen.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer Höhepunkte der Los Angeles Chargers gegen die Arizona Cardinals aus Woche 12 der NFL-Saison. Höhepunkte der Los Angeles Chargers gegen die Arizona Cardinals aus Woche 12 der NFL-Saison.

Der Profi im vierten Jahr hat bei jedem seiner letzten beiden Auftritte weniger als 200 Yards bestanden – er verpasste zwei Novemberspiele aufgrund einer Oberschenkelverletzung – und hat in dieser Saison die schlechtesten durchschnittlichen Yards seiner Karriere von 6,1 Yards pro Versuch.

Er wurde auch wegen seiner schlechten Leistung kritisiert, nachdem er in der Nebensaison eine fünfjährige Vertragsverlängerung über 230,5 Millionen US-Dollar erhalten hatte.

„Sie verstehen die Position, in der Sie sich befinden, was damit einhergeht, was Sie sich stellen müssen“, sagte Murray.

„Ich bin nicht wirklich neu darin. Es ist etwas, mit dem ich mich beschäftigt habe, nicht mein ganzes Leben lang, aber zum größten Teil. Es betrifft mich nicht.“

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer Höhepunkte der Buffalo Bills gegen die New England Patriots aus Woche 13 der NFL-Saison Höhepunkte der Buffalo Bills gegen die New England Patriots aus Woche 13 der NFL-Saison

Die Patriots (6-6) haben am Montagabend ebenfalls zwei Mal in Folge verloren und haben eigene Probleme.

New England steht derzeit im Abseits der AFC-Playoffs, aber bei einem Sieg über die Cardinals teilen sie mit letzteren die gleiche Bilanz wie die New York Jets (7-6) und die Los Angeles Chargers (7-6). derzeit den letzten siebten Platz in der Konferenz besetzen.

Die Atmosphäre ist auf jeden Fall angespannt. Während einer Heimniederlage gegen die Buffalo Bills am 1. Dezember wurde Quarterback Mac Jones an der Seitenlinie wegen des Mangels an tiefen Passspielen, die in der Offensive aufgerufen wurden, erhitzt.

Jones ‘Spiel war nicht so solide wie seine Rookie-Kampagne 2021. In der vergangenen Saison legte er 3.801 Yards und 22 Touchdowns zurück; Er hat 1.963 Yards und sieben Tore in neun Spielen in diesem Jahr, glaubt aber, dass die Patriots kurz davor stehen, ihre Offensive zusammenzubringen.

„Die müssen wir einfach beseitigen [bad plays] an diesem Punkt“, sagte Jones. „Es gibt ein paar Züge in jedem Spiel – eine Handvoll Züge, die einfach nicht sehr gut sind. Sobald wir diese reparieren können, geht alles.“

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer Patriots-Rookie Marcus Jones gab einen Jets-Punt für einen wilden 84-Yard-Touchdown zurück, um ihn fünf Sekunden vor Schluss für die Gastgeber zu gewinnen Patriots-Rookie Marcus Jones gab einen Jets-Punt für einen wilden 84-Yard-Touchdown zurück, um ihn fünf Sekunden vor Schluss für die Gastgeber zu gewinnen

Anfang dieser Woche hatte der Trainer von New England, Bill Belichick, gesagt, es sei zu schwierig, zu diesem Zeitpunkt in der Saison größere Änderungen an der Offensive vorzunehmen.

Das klingt nicht allzu vielversprechend, wenn man bedenkt, dass die Patriots mit durchschnittlich 318,9 Yards pro Spiel den 24. Platz in der Gesamtoffensive belegen und mit 20,8 Punkten pro Spiel den 19. Platz in der Wertung teilen.

„Wenn wir einfach konsequent das tun können, was wir tun, werden wir meiner Meinung nach in Ordnung sein“, sagte Belichick, dessen Mannschaft sieben der letzten acht Begegnungen mit den Cardinals gewonnen hat. „Wir konnten einfach nicht genug Konstanz aufbringen – und das tut uns weh.

„Es ist nicht eine Sache. Einmal ist es eine Sache, das nächste Mal ist es etwas anderes. Wir müssen nur konsequenter spielen und trainieren.“

New England Receiver Jakobi Meyers (Gehirnerschütterung) wurde am Samstag aus dem Spiel ausgeschlossen, ebenso Cornerback Jalen Mills (Leiste) und Offensive Tackle Isaiah Wynn (Fuß).

Running Back Damien Harris (Oberschenkel) ist fraglich und Offensiv-Tackles Trent Brown (Krankheit) und Yodny Cajuste (Wade, Rücken) sind fraglich.

Bei Arizona werden Cornerback Byron Murphy (Rücken), Receiver Rondale Moore (Leiste) und Guard Rashaad Coward (Brust) das Spiel verpassen. Defensivende Zach Allen (Krankheit) und Abwehrspieler Charles Washington (Brust) sind fraglich.

Sehen Sie New England Patriots @ Arizona Cardinals on Monday Night Football live auf Sky Sports NFL ab 1:15 Uhr am Dienstagmorgen.