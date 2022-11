New Delhi kann Berlin wegen nicht geliefertem LNG verklagen – Bloomberg – RT Business News

Die frühere deutsche Tochtergesellschaft des russischen Gasprom hat die Lieferungen an Indiens staatlichen Erdgaskonzern eingestellt

Zwischen Indien und Deutschland braut sich ein diplomatischer Streit zusammen, nachdem Berlin eine ehemalige Gazprom-Tochter übernommen und LNG-Lieferungen nach Neu-Delhi gestoppt hat.

Die frühere lokale Tochtergesellschaft des russischen Gasriesen Gazprom Germania, die in SEFE (Securing Energy for Europe) umbenannt wurde, hatte bereits im Mai die LNG-Lieferungen an die indische Gail unter Berufung auf Sanktionen eingestellt, die Moskau nach der Übernahme des Unternehmens durch den deutschen Staat verhängt hatte. Unter den Sanktionen stellte Gazprom die Lieferung von Gas an SEFE ein.

Gail hatte einen 20-Jahres-Vertrag mit der singapurischen Einheit von Gazprom Germania, GM&T Singapore, über die Lieferung von 2,5 Millionen Tonnen LNG pro Jahr. Laut Bloomberg unter Berufung auf den Verband der LNG-Importeure GIIGNL blieb der Vertrag nach der Übernahme von Gazprom Germania durch Berlin gültig, sodass SEFE weiterhin verpflichtet war, seinen Verpflichtungen gegenüber Gail nachzukommen.

Im September erklärte die singapurische Einheit von SEFE, dass sie ihren langfristigen Vertrag mit Gail nicht mehr erfüllen könne, und bot an, eine Entschädigung von 20 % des Vertragspreises für die gescheiterten LNG-Lieferungen zu zahlen. Gail CFO Rakesh Kumar Jain sagte letzte Woche, SEFE habe seit Mai insgesamt 17 LNG-Lieferungen storniert.









Laut Bloomberg-Quellen verlangt Indien nun, dass SEFE alternative Gaslieferanten findet, um seinen Verpflichtungen gegenüber Gail nachzukommen, da das indische Unternehmen gezwungen war, viel größere Summen auszugeben, um Gas auf dem Spotmarkt zu kaufen. Aufgrund des LNG-Defizits musste das Unternehmen auch die Lieferungen an Kunden kürzen und die Produktion in seinem petrochemischen Werk drosseln. Das Unternehmen hat auch das Entschädigungsangebot für nicht geliefertes LNG abgelehnt, da es es vorzieht, das Recht auf die stornierten Ladungen zu behalten, berichtete Reuters am Freitag.

Bloombergs Quellen sagten, dass sowohl indische als auch deutsche Diplomaten engagiert wurden, um den Streit zu lösen. Laut den Quellen ist eine diplomatische Lösung für die Parteien vorzuziehen, obwohl sie feststellten, dass Gail auch Anwälte bezüglich eines Schiedsverfahrens über den Vertrag mit SEFE konsultierte, was bedeutet, dass der Streit zu einer Klage werden könnte. Berichten zufolge verhandelt Gail auch mit Gazprom, um LNG direkt von dem russischen Unternehmen zu kaufen.

