Nev Schulmans Frau Laura Perlongo teilt mit, dass sie eine Fehlgeburt erlitten hat

Laura Perlongo hat über einen verheerenden Verlust eröffnet.

Der Schriftsteller, der verheiratet ist Wels Stern New SchulmanSie gab kürzlich bekannt, dass sie eine Fehlgeburt erlitten hat. Laura überbrachte die Nachricht, indem sie eine Abschiedsnachricht an ihre Maniküre schrieb, die sie hatte, als sie ihren positiven Schwangerschaftstest bis jetzt gemacht hatte.

„Verdammt, diese Maniküre hat viel durchgemacht“, schrieb Laura in einem Instagram-Post vom 28. Januar. „Bin dabei, es zu ändern, das heißt, die Maniküre, und bin ein bisschen traurig, sie gehen zu sehen. Vielleicht ist das offensichtlich, vielleicht auch nicht. Das Mädchenleben ist so eine Reise. Leben und Tod, Business as usual. Kein Grund für Sympathie oder so , wollte einfach nicht die Nägel an diesem ändern, ohne ein Wort zu sagen, obwohl das die Erwartung ist, nehme ich an.“

Den „Gewinn“ und den „Verlust“ bemerkend, fuhr Laura fort, indem sie teilte, dass sie zunächst nichts über ihre Schwangerschaft erzählen würde, bis sie weiter fortgeschritten sei.