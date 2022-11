Neuwahl in Berlin: Die Grünen wählen Bettina Jarasch zur Spitzenkandidatin

Die Berliner Grünen haben am Samstagnachmittag Bettina Jarasch zu ihrer Spitzenkandidatin für die Neuwahl am 12. Februar gewählt. Auf dem Kleinparteitag in Berlin stimmten 37 der 40 anwesenden Delegierten für den amtierenden Verkehrs- und Umweltsenator, was einer Zustimmung von 92,5 Prozent entspricht. Der 53-Jährige führte die Grünen bereits im vergangenen Jahr in den Wahlkampf.

„Wir schaffen das“, rief Jarasch in ihrer Bewerbungsrede den Delegierten zu. In Zeiten wie diesen sei es egal, wer die größten Versprechungen mache „und wer am lautesten schreit“. Es geht darum, Versprechen zu halten.

Jarasch machte deutlich, dass sie weiter mit SPD und Linken regieren wolle, aber als Anführerin dieses Bündnisses: „Berlin verdient eine neue Führung, und ich bin bereit, diese Führung zu übernehmen.“ Der Verkehrssenator kündigte weitreichende Reformen an, allen voran eine „radikale Verwaltungsreform“. „Wir sind den Menschen eine funktionierende Stadt schuldig“, sagt Jarasch.

Der 53-Jährige kritisierte deutlich den Koalitionspartner SPD, insbesondere die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey und den aktuellen Bausenator Andreas Geisel, der bei der letzten Wahl Innensenator war. „Eines geht nicht: Erfolg für sich beanspruchen und sich gleichzeitig wegziehen, wenn die Stadt nicht so funktioniert, wie sie sollte.“ Jarasch kündigte an, die Mobilitätswende und den Kampf um bezahlbaren Wohnraum beschleunigen zu wollen. Und: Auch über das Klimareferendum muss am Wahltag, also am 12. Februar 2023, abgestimmt werden.

Zuvor hatte die Senatsverwaltung angekündigt, dass das Referendum voraussichtlich nicht am Tag der Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl stattfinden werde. Denn die zusätzliche Organisation des Referendums wäre kurzfristig eine enorme Herausforderung.