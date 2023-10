AUCKLAND, Neuseeland (AP) – Der konservative ehemalige Geschäftsmann Christopher Luxon wird nach einem entscheidenden Wahlsieg am Samstag Neuseelands nächster Premierminister.

Die Menschen stimmten für den Wandel, nachdem sechs Jahre lang eine liberale Regierung herrschte, die größtenteils von Jacinda Ardern geführt wurde.

Die genaue Zusammensetzung der Luxon-Regierung muss noch ermittelt werden, da die Stimmzettel weiterhin ausgezählt werden.

Luxon kam unter tosendem Applaus zu einer Veranstaltung in Auckland. Er wurde von seiner Frau Amanda und ihren Kindern William und Olivia auf der Bühne begleitet. Er sagte, er fühle sich durch den Sieg geehrt und könne es kaum erwarten, in seinen neuen Job einzusteigen. Er dankte Menschen aus dem ganzen Land.

„Sie haben nach Hoffnung gegriffen und für Veränderung gestimmt“, sagte er.

Unterstützer skandierten seinen Wahlkampfslogan, der versprach, das Land „wieder auf den richtigen Weg“ zu bringen.

Der scheidende Premierminister Chris Hipkins, der nach seinem Amtsantritt von Ardern im Januar nur neun Monate an der Spitze verbrachte, teilte seinen Anhängern am späten Samstag mit, er habe Luxon aufgefordert, nachzugeben.

Hipkins sagte, es sei nicht das Ergebnis, das er wollte.

„Aber ich möchte, dass Sie stolz auf das sind, was wir in den letzten sechs Jahren erreicht haben“, sagte er den Fans bei einer Veranstaltung in Wellington.

Ardern trat im Januar unerwartet als Premierministerin zurück und sagte, sie habe nicht mehr „genug Reserven“, um dieser Aufgabe gerecht zu werden. Sie gewann die letzte Wahl mit einem Erdrutschsieg, aber ihre Popularität ließ nach, da die Menschen die COVID-19-Beschränkungen satt hatten und die Inflation die Wirtschaft bedrohte.

Ihr Weggang führte dazu, dass der 45-jährige Hipkins die Leitung übernahm. Zuvor war er Bildungsminister und leitete die Reaktion auf die Coronavirus-Pandemie.

Nach Auszählung der meisten Stimmen erreichte Luxons Nationalpartei etwa 40 % der Stimmen. Nach dem Verhältniswahlrecht Neuseelands wird der 53-jährige Luxon voraussichtlich ein Bündnis mit der libertären ACT-Partei eingehen.

Unterdessen erhielt die von Hipkins angeführte Labour Party nur etwas mehr als 25 % der Stimmen – etwa die Hälfte des Anteils, den sie bei der letzten Wahl unter Ardern erhielt.

Und mit einem Ergebnis, das für Labour besonders schmerzhaft wäre, sollte es den Sitz verlieren, befand sich National in einem harten Rennen um Arderns alten Wählersitz, Mount Albert. Der Sitz war lange Zeit eine Hochburg der Labour-Partei und wurde auch von einer anderen ehemaligen Labour-Premierministerin, Helen Clark, inne.

Die Kandidatin der National Party für den Sitz, Melissa Lee, sagte gegenüber The Associated Press, sie sei aufgeregt, aber auch nervös wegen des Endergebnisses in Mount Albert.

„Seit 1946 gehört es der Labour-Partei. Es war der größte und sicherste Labour-Sitz aller Zeiten“, sagte sie. „Es wäre fantastisch, wenn wir gewinnen würden.“

Lee sagte, als sie an die Tür geklopft habe, hätten ihr die Leute gesagt, sie hätten die derzeitige Regierung satt und seien besorgt über die Wirtschaftslage und die steigenden Lebenshaltungskosten.

David Farrar, ein langjähriger konservativer Meinungsforscher, sagte, es bestehe immer noch eine gute Chance, dass Labour am Ende den Sitz behalten werde, wenn alle Stimmen ausgezählt seien. Er sagte jedoch, sein erster Eindruck von der Abstimmung im ganzen Land sei gewesen, dass es sich um ein „Blutbad“ für die Linke handele.

Luxon hat Steuersenkungen für Mittelverdiener und ein Vorgehen gegen die Kriminalität versprochen. Hipkins hatte kostenlose Zahnpflege für Menschen unter 30 Jahren und die Abschaffung der Umsatzsteuer auf Obst und Gemüse versprochen.

Bei der Wahl steht auch das Verhältnis der Regierung zu den indigenen Māori auf dem Spiel. Luxon hat versprochen, die Māori-Gesundheitsbehörde zu streichen, die seiner Meinung nach zwei getrennte Gesundheitssysteme schafft. Hipkins sagt, er sei stolz auf solche Co-Governance-Bemühungen und beschuldigte Luxon, Rassismus zu dulden.

Nur wenige Tage, nachdem Hipkins im Januar die Leitung übernommen hatte, befand er sich nach tödlichen Überschwemmungen und einem Wirbelsturm in Neuseeland mit einer Krise. Er verwarf schnell einige von Arderns umstritteneren Maßnahmen und versprach einen „Zurück zum Wesentlichen“-Ansatz, der sich auf die Bewältigung der steigenden Lebenshaltungskosten konzentrierte.

Das warme Frühlingswetter in der größten Stadt Auckland schien die Wähler zu ermutigen, und vor einigen Wahllokalen bildeten sich Schlangen. Die Zahl der vorzeitigen Stimmabgaben vor dem Wahltag war geringer als bei den letzten Wahlen.

Während eines sechswöchigen Wahlkampfs bereisten sowohl Hipkins als auch Luxon das Land und brachten es vor den Kameras in Aufruhr.

Anfang der Woche sagte Luxon, der als Vorstandsvorsitzender von Unilever Canada und Air New Zealand fungierte, vor einer begeisterten Menschenmenge in Wellington, dass er gegen Banden vorgehen werde.

„Ich muss Ihnen sagen, die Kriminalität ist in diesem Land außer Kontrolle“, sagte Luxon. „Und wir werden Recht und Ordnung wiederherstellen, und wir werden die persönliche Verantwortung wiederherstellen.“

Luxon bekam auch Jubel, als er versprach, den Verkehrsstau in der Hauptstadt mit einem neuen Tunnelprojekt zu beheben.

Luxon ist relativ neu in der Politik, konnte sich aber laut politischen Beobachtern bei Fernsehdebatten gegen die erfahreneren Hipkins behaupten. Aber Luxon machte auch einige Fauxpas, etwa als er in einer 1News-Debatte gefragt wurde, wie viel er jede Woche für Essen ausgab.

Seine Antwort von „ungefähr sechzig Dollar“ (36 US-Dollar) wurde in den sozialen Medien lächerlich gemacht, weil sie zeigte, dass er keinen Bezug zu den Lebenshaltungskosten hatte.

