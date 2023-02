CNN

—



Neuseeland bereitet sich auf seinen stärksten tropischen Wirbelsturm seit den 1990er Jahren vor. Der tropische Wirbelsturm Gabrielle bewegt sich nur zwei Wochen, nachdem das Gebiet von einer Rekordüberschwemmung heimgesucht wurde, auf die Nordinsel zu.

Am 27. Januar fielen in Auckland, der größten Stadt des Landes, 240 mm (9,44 Zoll) Regen. Das war der meiste Niederschlag, den die Stadt je an einem Tag gesehen hatte, und es entsprach der Regenmenge ihres gesamten Sommers.

Jetzt wird eine neue Bedrohung Auckland und der Nordinsel heftige Winde und verheerende Regenfälle bringen.

Der neuseeländische MetService prognostiziert, dass der tropische Wirbelsturm Gabrielle voraussichtlich am Sonntag die nördlichen Teile Neuseelands treffen und bis Dienstag andauern wird.

„In den Gebieten, die bereits nach dem Wetter der letzten Woche anfällig sind, wird mit mehr Regen, starkem Wind, starken Wellen und Küstenüberschwemmungen gerechnet, was die Situation verschlimmern wird“, sagte Lisa Murray, Leiterin der Wetterkommunikation bei MetService. „Wenn der Zyklon seinen derzeitigen Weg in Richtung Norden von Aotearoa Neuseeland fortsetzt, können wir davon ausgehen, dass dies ein extremes Wetterereignis mit weitreichenden Schäden sein wird.“

Gabrielle ist derzeit das Äquivalent eines Hurrikans der Kategorie 1 mit Windgeschwindigkeiten von 140 km/h (85 mph), während er einige hundert Kilometer vor der australischen Küste von Queensland über das Korallenmeer fegt. Während es wahrscheinlich etwas schwächer wird, bevor es auf Land trifft, kann das bergige Gelände Windgeschwindigkeiten und Niederschlag schnell erhöhen.

„Dies ist der heftigste Tropensturm, den wir seit den 1990er Jahren im Norden Neuseelands gesehen haben“, sagt Philip Duncan, leitender Meteorologe bei Weather Watch aus Neuseeland, gegenüber CNN.

Während der Sturm auch seine tropischen Eigenschaften verlieren und zu einem posttropischen System werden könnte, wird nicht erwartet, dass er an Schlagkraft verliert.

„Wir rechnen mit 100 bis 300 mm [of rainfall] für viele Teile der Nord- und Ostseite der Nordinsel, mit noch höheren Gesamtzahlen, wenn Gabrielle ins Stocken gerät oder langsamer wird“, sagte Duncan. „Dieser Regen wird mehr Ausrutscher/Erdrutsche, Straßensperrungen, Flugausfälle verursachen und möglicherweise mehr Häuser beschädigen, wie wir im Januar gesehen haben.“

Für Nordneuseeland wurden ab Sonntag Starkregenwarnungen herausgegeben, da sich der tropische Wirbelsturm Gabrielle mit der Gefahr von starkem Regen und starken Windböen nähert.

Eine weitere Starkregenwarnung wurde auch für die Coromandel-Halbinsel und für Gisborne herausgegeben, wo Niederschlagssummen von 200 mm bis 400 mm oder mehr möglich sind.

„Die Dauer des Ereignisses und die vorhergesagte Regenmenge hängen stark von der Bahn des Zyklons Gabrielle ab, und diese Uhr könnte in den kommenden Tagen auf eine orange oder möglicherweise rote Warnung aufgerüstet werden“, warnt der neuseeländische MetService.

Jeder Regen über 6 mm pro Stunde wird als stark eingestuft. Unser Warnkriterium ist 100 mm in 24 Stunden über ein weites Gebiet. 24 Stunden Dauerregen ergeben 144 mm. Es wird erwartet, dass Gabrielle in einigen Gebieten 24-Stunden-Regensummen von 300 mm oder mehr bringt. Details unter https://t.co/Yjbq0jgaoz pic.twitter.com/ngtyRCGjdH — MetService (@MetService) 10. Februar 2023

Für den größten Teil der Nordinsel Neuseelands wurden auch Starkwinduhren ausgegeben.

Winde werden wahrscheinlich über 100 km/h (62 mph) und könnten 150 km/h (93 mph) in höherem Gelände und entlang der unmittelbaren Küste erreichen. Es wird erwartet, dass sich die Bedingungen am Sonntag verschlechtern, und der schlimmste Sturm sollte das Land von Montag bis Dienstag Ortszeit treffen.

„Vergessen Sie nicht, dass ein Zyklon schweren, schädlichen Wind sowie starken Regen und Wellengang mit sich bringt“, sagte Murray. „Da der Boden bereits aufgeweicht ist, stürzen Bäume eher um, was zu Stromausfällen führen könnte.“

Neben Wind und Regen gibt es entlang der Küste für östliche Gebiete auch starke Dünung und eine Sturmflut von fast einem halben Meter Höhe.

Der tropische Zyklon Gita traf die Südinsel im Jahr 2018, was laut Duncan aufgrund seiner Ausbreitung nach Süden selten vorkam. Dieser Sturm betraf jedoch nur etwa 100.000 bis 150.000 Menschen, während Gabrielle eine Bedrohung für etwa 2,5 Millionen darstellt. Laut Duncan war das letzte große Wirbelsturmereignis, das den Norden Neuseelands betraf, während der Wirbelsturmsaison 1996-97 mit den Zyklonen Fergus und Drena.