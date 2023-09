Die neuseeländischen Innenverteidiger Cam Roigard und Damian McKenzie erzielten jeweils zwei Tore, als die All Blacks in elf Versuchen gegen Namibia antraten. Die späte Rote Karte von Stützpunktspieler Ethan de Groot wegen eines hohen Tacklings machte eine ansonsten nahezu perfekte Reaktion auf die Auftaktniederlage gegen Frankreich zunichte





Damian McKenzie erzielte zwei Versuche für Neuseeland gegen Namibia

Neuseeland besiegte Namibia in Toulouse mit 71:3 mit einer gnadenlosen Angriffsleistung und setzte sich in Pool A der Rugby-Weltmeisterschaft durch.

Die All Blacks begannen ihr Turnier mit einer Niederlage gegen Gastgeber Frankreich in Paris, hatten aber in ihrem zweiten Spiel keine derartigen Probleme, da Cam Roigard und Damian McKenzie jeweils zwei Versuche erzielten und der Mannschaft von Ian Foster dabei halfen, einen Bonuspunkt zu sammeln und sich auf den zweiten Platz im Pool zu schieben.

Namibia ist seit 1999 seit 23 WM-Teilnahmen sieglos und schien nie stark genug zu sein, um Neuseeland – für das Ethan de Groot in den letzten Minuten die Rote Karte erhielt – in einem Spiel, das größtenteils bei strömendem Regen ausgetragen wurde, vor Probleme zu stellen.

Bereits nach zwei Minuten kassierte der dreimalige Sieger das erste Blut. McKenzie legte den Anstoß für Leicester Fainga’anuku zum kassieren ab, und er schoss den Ball ab, damit Roigard die Führung übernahm und unter den Pfosten punktete, wobei McKenzie problemlos verwandelte.

Es dauerte nur weitere sechs Minuten, bis der Vorsprung auf 12 Punkte ausgebaut war, als Roigard den Ball aus einem Gedränge erhielt und zu seinem zweiten Versuch über das Tor ging.

Der neuseeländische Stürmer Ethan de Groot wurde wegen eines hohen Tacklings vom Platz gestellt

Der Abend in Namibia verschlechterte sich noch weiter, als Center Le Roux Malan eine schwere Knieverletzung erlitt und das Spielfeld auf einer Trage und mit einer Sauerstoffmaske umklammert verließ, kurz nachdem Tiaan Swanepoel den Rückstand durch einen Elfmeter verkürzt hatte.

Minuten später zog Neuseeland weiter in Führung, als McKenzie einen verwandelten Versuch versuchte und sich durch Namibias Linie zum 19:3 schlängelte.

Den Bonuspunkt sicherten sich die All Blacks, als noch 15 Minuten der ersten Halbzeit zu spielen waren. Fainga’anuku setzte sich durch und zeigte beim vierten Versuch seiner Mannschaft hervorragende Hände, bevor zwei Versuche in etwas mehr als einer Minute den Punktestand vor der Pause uneinholbar machten .

Zuerst nutzte er die rutschigen Bedingungen mit zwei gut kontrollierten Tritten über den Boden voll aus, um hinter Namibia einzudringen und sich darauf fallen zu lassen, als es die Versuchslinie überquerte, dann fügte McKenzie seinen zweiten Treffer des Spiels hinzu, als er Roigard nach einem Gedränge abkassierte überquerte das Tor und erhöhte zur Pause auf 38:3.

Anton Lienert-Brown erzielte einen der elf Versuche der All Blacks

De Groot sorgte dafür, dass Neuseeland die zweite Halbzeit mit der gleichen rücksichtslosen Eitelkeit begann, mit der sie die erste beendet hatten. Der Stützpfeiler stürzte trotz der Aufmerksamkeit zweier namibischer Verteidiger nur 30 Sekunden nach seiner Einwechslung ab.

Beauden Barrett machte den nächsten Versuch für Dalton Papalii, brach am Tor vorbei, bevor er den Ball mit einem feinen Kugelpass quer über Papalii schlenderte und unter den Pfosten ging, Minuten bevor David Havili einen tollen Lauf von Roigard durch die Mitte nutzte, um über den Pfosten zu gehen die Linie und macht es 57-3.

Caleb Clarke erzielte Neuseelands zehnten Versuch, als er am Ende eines Cross-Field-Kicks von Richie Mo’unga über die Linie rutschte.

De Groot wurde acht Minuten vor Spielende in die Sündenbank geschickt – später erhielt er wegen gefährlichen Spiels eine Rote Karte –, konnte den neuseeländischen Angriff jedoch nicht stoppen, denn der eingewechselte Rieko Ioane erzielte gegen Ende den Treffer zum 71:3.

Roigard: Der McKenzie-Stil passt zu meinem Spiel

Roigard, der bei seinem ersten Teststart für die All Blacks zum Spieler des Spiels gekürt wurde, sagte, dass ihm die Kombination des Halbverteidigers mit McKenzie gefallen habe.

„Es ist ziemlich surreal. Die Atmosphäre hier ist hervorragend. Ich denke, wir hatten großes Glück, dass unsere Stürmer dominant waren und mir eine gute Plattform zum Spielen boten“, sagte Roigard.

Twitter Aufgrund Ihrer Einwilligungspräferenzen können Sie dies nicht sehen Privatsphäre-Einstellungen

„Andererseits ist es Naimbia zu verdanken, dass sie viel Leidenschaft und Herz gezeigt haben.

„Ich nehme an, wir (Roigard und McKenzie) hatten ein paar gemeinsame Trainingseinheiten und beginnen herauszufinden, wie wir gerne spielen.“

„Ich weiß, dass sein Angriffsstil auch zu meinem passt, deshalb habe ich es heute Abend wirklich genossen, an seiner Seite zu spielen.“

Was kommt als nächstes?

Neuseeland steht am Freitag, den 29. September in Lyon (Anstoß 20:00 Uhr BST) vor seinem härtesten verbleibenden Gruppenspiel, wenn es gegen Italien antritt.

Das Spiel wird wahrscheinlich darüber entscheiden, wer in Gruppe A Zweiter hinter Frankreich wird, da die Gastgeber die All Blacks im Auftakt des Turniers geschlagen haben.

Namibias nächstes Spiel findet am Donnerstag, den 21. September, im Stade de Marseille gegen die Gastgeber statt (Anstoß 20:00 Uhr MESZ), und den Minnows dürfte ein weiterer harter Abend bevorstehen.