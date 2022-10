Neuseeland 55-3 Wales: Black Ferns werfen Wales im Viertelfinale aus der Rugby-Weltmeisterschaft | Rugby-Union-Nachrichten

Neuseeland setzte sich in Whangarei mit 55:3 gegen Wales durch und erreichte das Viertelfinale der Rugby-Weltmeisterschaft.

In einem überzeugenden Sieg für den amtierenden Meister erzielte Portia Woodman zwei Versuche, um am 20. die beste Torschützin der Rugby-Weltmeisterschaft aller Zeiten zu werden.

Im früheren Viertelfinale am Samstag zeigte Frankreich eine dominante Leistung in der zweiten Halbzeit, um Italien mit 39: 3 wegzublasen, was bedeutet, dass sie am 5. November im Halbfinale in Auckland auf Neuseeland treffen werden.

