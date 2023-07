Die neuseeländische Justizministerin Kiri Allan ist am Montag zurückgetreten, nachdem die Polizei sie wegen rücksichtslosen Fahrens angeklagt hatte.

Allan sei am Sonntag in der Hauptstadt Wellington in einen Autounfall verwickelt gewesen, sagte Premierminister Chris Hipkins.

Sie wurde auf der zentralen Polizeiwache festgenommen und vier Stunden später freigelassen.

Die Polizei hat sie wegen fahrlässiger Benutzung eines Kraftfahrzeugs und Weigerung, einen Polizisten zu begleiten, angeklagt.

Ihr wurde eine Ordnungswidrigkeitsanzeige ausgehändigt, nachdem Atemanalysegeräte einen übermäßigen Alkoholgehalt festgestellt hatten.

Allan entschuldigt sich für seine Taten und spricht über psychische Probleme

Hipkins sagte, er habe am Montagmorgen mit Allan gesprochen und ihr gesagt, er glaube, sie sei nicht mehr in der Lage, Pfarrerin zu bleiben.

Allan stimmte zu und bot an, von ihrem Amt zurückzutreten, sagte Hipkins. Sie bleibt vorerst Parlamentsabgeordnete.

Allan bedauerte ihr Verhalten und fügte hinzu: „In den letzten Wochen hatte ich mit einer Reihe persönlicher Schwierigkeiten zu kämpfen.“

„Ich habe mir eine Auszeit genommen, um diese anzusprechen, und war davon überzeugt, dass ich in der Lage bin, diese Herausforderungen mit dem Druck, den das Amt eines Ministers mit sich bringt, in Einklang zu bringen“, sagte sie.

„Meine Handlungen gestern zeigen, dass es mir nicht gut ging und ich mich und meine Kollegen im Stich gelassen habe.“

Allan hatte sich kürzlich wegen ihrer psychischen Gesundheit eine Auszeit genommen, nachdem sie in eine öffentliche Trennung von ihrem Partner verwickelt war und ihr schlechte Arbeitsbeziehungen zu ihren Mitarbeitern vorgeworfen wurden.

Hipkins sagte, dass „ihre angeblichen Handlungen zwar unentschuldbar sind, mir aber mitgeteilt wurde, dass sie zum Zeitpunkt des Vorfalls unter extremer emotionaler Belastung litt.“

„Ihre persönlichen Probleme mit der psychischen Gesundheit sind gut dokumentiert und es scheint, dass sich einige dieser Probleme gestern zugespitzt haben“, fügte er hinzu.

Die Parlamentswahlen in Neuseeland finden im Oktober statt

Der Vorfall war der jüngste in einer Reihe von Fehltritten, an denen Minister der Regierung beteiligt waren, weniger als drei Monate vor den Parlamentswahlen im Oktober.

Letzten Monat trat der Minister für Verkehr und Einwanderung zurück und im Mai wurde der Zollminister des Landes entlassen. Im März wurde auch der Polizeiminister des Landes entlassen.

Hipkins wurde im Januar Premierminister, nachdem seine Vorgängerin Jacinda Ardern zurückgetreten war.

Laut Meinungsumfragen in diesem Monat scheint seine Labour-Regierung knapp hinter der Mitte-Rechts-Oppositionspartei National Party zurückgefallen zu sein.

