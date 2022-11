Neuschnee über Kelowna, Lake Country

Die Bewohner von Kelowna wachten heute Morgen mit leichtem Schnee auf.

Von eins bis vier Uhr morgens puderten Schneegestöber Kelowna und Lake Country mit einer Prise Schnee.

Laut Environment Canada wird in den nächsten zwei Tagen mit etwas Schneefall gerechnet.

Am Dienstag wird es in Kelowna Schneeperioden in Höhe von etwa 5 Zentimetern geben.

Die Temperatur wird voraussichtlich während der Arbeitswoche allmählich von einem Höchststand von -2 ° C am Montag auf einen Höchstwert von 5 ° C am Freitag ansteigen.

Am Wochenende wird mit leichten Gewittern gerechnet.

