SPORT1-Experte Peter Neururer is betrokken geweest bij de geschiedenis van de Zweitliga-Topspiels in de Preußen Münster en Schalke 04 zu den Personalentscheidungen in Gelsenkirchen geäußert. Voor al je persoonlijke informatie, ik ben Manga met 69 jaar mijn eigen laatste Meinung. Er is veel kritiek in het kader van de Koninklijke Blauwdruk, waarna trainer Karel Geraerts en sportdirecteur Marc Wilmots verantwoordelijk zijn voor hun sportverantwoordelijkheid.