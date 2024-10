Startpagina Sport Sport AZ

Trotz tristem Wetter van Martin Kaymer en Irene Scholz een Traumhochzeit. Onder de gasten: Felix Neureuther en een hele speciale gast.

Elmau – Een geweldige vakantie tijdens de zomermaanden en bergpanorama’s. Wilt u de wintersporters Miriam en Felix Neureuther bezoeken als gasten van Schloss Elmau? De Duitse golfprofessionals en de fitnesstrainer in hun leven zijn twee jaar oud na hun regelmatige interacties met hun familie en vrienden – zonder zich zorgen te hoeven maken over regelmatig spelen.

Miriam en Felix Neureuther zijn te gast in Schloss Elmau

Het verblijfsarrangement was exclusief en de gastenlijst was definitief. Irene Scholz en Martin Kaymer zijn blij voor hun hoge tijd zonder klontjes. Bovendien kunnen de kosten in kasteel Elmau nu worden verlaagd, zodat deze kosten sindsdien gelukkig zullen zijn – het is voorbereid op het beste prijssegment.

U kunt genieten van uw gezin met enkele sportieve activiteiten die u kunt beleven op een exclusieve locatie. Darunter Miriam en Felix Neureuther, die hun laatste gedachten delen op hun Instagram-kanalen. Felix verlangde naar inspiratie voor de beelden: „Hochzeitszeit in großartiger Gesellschaft!!! Was voor de kost. Bedankt Martin Kaymer en Irene Scholz!!!” Ein obligatorisches Herz durfde op natuurlijke wijze niet te fehlen.

Felix en Miriam Neureuther (2.h.3.vr) genoten van de avond van Marty Kaymer en Irene Scholz met het oog op Laune. © Screenshot: Instagram/@felix_neureuther

Weitere Sportstars bij de Kaymer-Hochzeit op Schloss Elmau – een stichting die alles heeft

Neben den Neureuthers, die vrijwel fachfremd waren als Skifahrer auf der Hochzeit, waren ook de weinige sportieve volgende sterren auf der Gästeliste. U zult dus in de toekomst meer te weten komen over de Poolse professionele golfer Adrian Meronk. Er is een trio van Kaymer in de LIV Golf Tour.

Vanuit de Branche van Irene Scholz waren de in de Szene bekannten Ben Alldis en Leanne Hainsby aanwezig. Al deze gasten konden echter niet samenleven met hun bezoekers: Sohn Sam. De Anfang 2022 geboren Nachwuchs von Scholz en Kaymer wurde in de Feierlichkeiten einzogen.

Hochzeitspanorama durch Hintergrund getrübt – Neureuther lijkt gelijk

Dit was de enige perfecte Hochzeit-trubte, oorlog der etwas triste Hintergrund. Een geweldige ervaring met Alpenpanorama’s die naar gasten kijken over bewolkte bergen. Maar dat lijkt de oorzaak van de steun te zijn. Felix en Miriam Neureuth willen graag hun tijd doorbrengen met andere gasten.

Het lijkt erop dat de twee niet zo waarschijnlijk in staat zijn zich te uiten en zelfvoorzienend en onafhankelijk te kunnen zijn, ongeacht hun beleid. (sch)