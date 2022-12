Neuralink wird wegen möglicher Verletzung des Tierschutzgesetzes untersucht

Neuralink, das von Elon Musk mitbegründete Hirnimplantat-Startup, wird wegen möglicher Tierschutzverstöße und Beschwerden von Mitarbeitern, dass seine überstürzten Tierversuche unnötiges Leid und Tod verursachen, von der Bundesbehörde untersucht, berichtete Reuters am Montag.

CEO Musk gründete Neuralink im Jahr 2016 mit dem Ziel, eine Technologie zu entwickeln, die das Gehirn von Menschen mit Computern verbindet. Das Neurotech-Startup hat implantierbare Chips entwickelt, die Blinden beim Sehen und Gelähmten beim Gehen helfen sollen.

Die Untersuchung, die vom Generalinspektor des US-Landwirtschaftsministeriums eingeleitet wurde, konzentriert sich laut Reuters auf das Tierschutzgesetz, das genau beschreibt, wie Forscher die Behandlung und Prüfung von Tieren durchführen sollten.

Musks Ziel, die Entwicklung zu beschleunigen, hat den Tieren unnötigen Schaden zugefügt und nachlässige Experimente durchgeführt, was dazu führte, dass eine erhöhte Zahl von Versuchstieren getötet wurde. Es habe wiederholte oder schlecht vorbereitete Experimente gegeben, die zum unnötigen Tod von Tieren geführt hätten, berichtete die Nachrichtenagentur.

Neuralink hat seit 2018 insgesamt 1.500 Tiere getötet, berichtete Reuters. Dies ist keine genaue Schätzung aufgrund von Ungenauigkeiten bei der Aufzeichnung von Neuralink, aber anscheinend sind mehr als 280 Schafe, Schweine und Affen betroffen.

Die überwiegende Mehrheit der getöteten Tiere sind wahrscheinlich Ratten und Mäuse, und die wissenschaftliche Grundlagenforschung auf der ganzen Welt verwendet diese beiden Tiere als Labormodelle für Krankheiten. Laut der American Society for the Prevention of Cruelty to Animals werden in den USA jedes Jahr schätzungsweise 800.000 Tiere zu Forschungszwecken „getötet“, während Tierheime jährlich fast 1 Million Tiere töten.

Das Ärztekomitee für verantwortungsbewusste Medizin hat auch die Testpraktiken von Neuralink kritisiert und erklärt, dass das Unternehmen Affen bei der Suche nach einer Gehirn-Maschine-Schnittstelle „verstümmelt“.

Im Februar reagierte Neuralink auf diese Kritik und beschrieb sein „Engagement für den Tierschutz“ in einem Blogbeitrag. Der Beitrag erläuterte die Forschung, die es an Schweinen und Affen durchgeführt hat, und enthüllte Details über seine zukünftigen Praktiken.

Der Blogbeitrag bestätigte auch, dass sechs Tiere auf Anraten des Veterinärpersonals der UC Davis, einem Mitarbeiter der Tierarbeit des Unternehmens, eingeschläfert wurden. Die Gründe waren unterschiedlich. Ein Tier hatte eine chirurgische Komplikation im Zusammenhang mit der Verwendung eines biologischen Klebstoffs namens BioGlue, ein anderes hatte ein Problem mit dem Gehirnchip selbst, und vier Tiere wurden aufgrund von Infektionen im Zusammenhang mit Gehirnchips eingeschläfert.

Während eines „Show and Tell“-Updates am 30. November, sagte Musk, dass das Unternehmen in den nächsten sechs Monaten auf Versuche am Menschen mit seinem neuesten Gehirnchip drängen werde. Um eine solche Studie durchführen zu können, muss das Medizinprodukt von der US-amerikanischen Food and Drug Administration zugelassen werden.

Neuralink hat auf eine Bitte um Stellungnahme nicht geantwortet.

Aktualisiert am 5. August, 18:20 Uhr: Zusätzlicher Kontext zu Euthanasie und Todesfällen von Tieren hinzugefügt.