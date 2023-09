New York

CNN

—



Laut einem Unternehmensblog hat Elon Musks umstrittenes Biotechnologie-Startup Neuralink am Dienstag die Rekrutierung für seine erste klinische Studie am Menschen eröffnet.

Nach der Genehmigung durch ein unabhängiges Prüfgremium wird Neuralink im Rahmen der PRIME-Studie damit beginnen, Gehirnimplantate für Lähmungspatienten anzubieten, teilte das Unternehmen mit. PRIME, kurz für Precise Robotically Implanted Brain-Computer Interface, wird durchgeführt, um sowohl die Sicherheit als auch die Funktionalität des Implantats zu bewerten.

Bei Studienpatienten wird chirurgisch ein Chip in den Teil des Gehirns eingesetzt, der die Bewegungsabsicht steuert. Der von einem Roboter installierte Chip zeichnet dann Gehirnsignale auf und sendet sie an eine App. Das ursprüngliche Ziel besteht darin, „Menschen die Möglichkeit zu geben, einen Computercursor oder eine Tastatur allein mit ihren Gedanken zu steuern“, schrieb das Unternehmen.

Personen mit Tetraplegie aufgrund einer Verletzung der Halswirbelsäule oder amyotropher Lateralsklerose (ALS) können sich für die sechsjährige Studie qualifizieren – 18 Monate Haus- und Klinikbesuche, gefolgt von Nachuntersuchungen über fünf Jahre. Interessierte können sich auf der Website von Neuralink in das Patientenregister eintragen.

Musk arbeitet seit fünf Jahren an Neuralinks Ziel, das menschliche Gehirn mithilfe von Implantaten mit einem Computer zu verbinden, doch das Unternehmen hat bisher nur an Tieren getestet. Das Unternehmen stand auch unter Beobachtung, nachdem im Jahr 2022 ein Affe bei Projekttests starb, als Teil der Bemühungen, das Tier dazu zu bringen, Pong, eines der ersten Videospiele, zu spielen.

Im Mai, Neuralink getwittert dass es die FDA-Zulassung für klinische Studien am Menschen erhalten hatte, wobei die Behörde die Genehmigung in einer Erklärung bestätigte. Die Eröffnung der Versuche am Menschen erfolgt ebenfalls über einen Monat, nachdem das Brain-Chip-Startup in einer Spendenrunde unter der Leitung von Founders Fund, einer in San Francisco ansässigen VC-Firma, die von Peter Thiel, dem umstrittenen Milliardär und Mitbegründer von Peter Thiel, gegründet wurde, 280 Millionen US-Dollar gesammelt hat PayPal.

„Wir freuen uns sehr über dieses nächste Kapitel bei Neuralink“, dem Unternehmen schrieb damals auf X, der Musk-eigenen Social-Media-Plattform, die früher als Twitter bekannt war.

Musk hat seit 2019 mindestens viermal Versuche am Menschen bei dem Startup prognostiziert, doch das Unternehmen beantragte die FDA-Zulassung erst 2022. Damals lehnte die Behörde das Angebot ab, wie aus einem Reuters-Bericht vom März hervorgeht, und verwies auf Sicherheitsbedenken hinsichtlich Teilen von Das Implantat wandert in andere Teile des Gehirns und es kann zu einer Schädigung des Hirngewebes kommen, wenn die Geräte entfernt werden. Musk sagte bei einer Rekrutierungsveranstaltung im Dezember, dass Neuralink „den größten Teil“ seiner Unterlagen bei der US-amerikanischen Food and Drug Administration eingereicht habe und innerhalb von sechs Monaten mit Tests an Menschen beginnen könne.

Aber Mitarbeiter sagten Reuters im Dezember, dass das Unternehmen den Markt überstürzt habe, was zu fahrlässigen Tiertoten und einer bundesstaatlichen Untersuchung geführt habe.

Neuralink antwortete nicht auf die Bitte von CNN um einen Kommentar.

Bevor die Gehirnimplantate von Neuralink auf den breiteren Markt kommen, müssen sie von den Aufsichtsbehörden genehmigt werden. Die FDA veröffentlichte 2021 ein Papier, in dem sie die ersten Gedanken der Behörde zu Gehirn-Computer-Schnittstellengeräten darlegte und feststellte, dass das Feld „schnelle Fortschritte macht“.