Hier kunt u zien dat één van de officiële verklaringen van de Kriegsverbrechen voor de verdediging: de Russische president Poetin heeft de Halbinsel Krim bestempeld, en de nieuwe Jahretag van Annexion zu feiern. Der von ihm eingesetzte Gouverneur von Sewastopol ist entzückt. Sterf ook “Nachtwölfe” sind am Start.

Kremlchef Wladimir Putin is een nieuw lid van de Krim-bijlage van Rusland die een aanslag heeft gepleegd op de Halbinsel-eingetrofen. “Unser Präsident Wladimir Wladimirowitsch Putin hat es drauf zu überraschen”, schreef der von Moskau eingesetzte Gouverneur der Hafenstadt Sewastopol, Mikhail Raswoschajew, auf seinem Telegram-Kanal.

Das Staatsfernsehen verbreitete Bilder, auf dennen der Kremlchef bei der Eröffnung einer Kunstschule für Kinder in Sewastopol zu sehen ist. Außerdem besichtige Putin auch ein Kinderferienlager, das an der Ausgrabungsstätte der antiken Stadt Chersones auf dem heutigen Stadtgebiet von Sewastopol liegt and Kindern Geschichte näher bringen soll.

Het is een van de eerste redenen voor de Russische presidenten van de Krim voor de annexatie van seit 2020. Damals überreichte er den Bauarbeitern der Krim-Brücke, die vom russische Festland auf de annektierte Halbinsel führt, Orden. 2021 en 2022 Poetin pleegde die Feierlichkeiten in Moskou auf einem Großkonzert. De oorlog tegen Poetin in juli 2020 is begonnen in juli 2020. Het begin van de oorlog van de Angriffskriegs tegen Oekraïne begon in de Russische Präsident allgemein frontnahe Gebiete. Eind 2022 zal er nooit een test zijn van de Befahrbarkeit der Krim-Brücke, die beschadigd raakt tijdens een Anschlag im Herbst schwer.

86 Prozent der Russen befürworten angeblich Annexion

Anlässlich des neuten Annexions-Jahrestags finden heute in ganz Russland and in besetzten Gebieten der Ukraine Festveranstaltungen statt. “Heute sagen wir unserem Präsidenten für seine Entscheidung Danke, den Krim-Bewohnern für ihre Geschlossenheit und ihren Willen und Allen Russen dafür, dass sie uns damals unterstützt haben”, schrieb der von Moskau eingesetzte Gouverneur der Krim, Sergei Aksjonow, auf seinem Telegram- kanaal.

Besonders regeren de activiteiten van de Halbinsel zelf. Dort startte een patriottische aufgeladene Auto- und Motorrad-Rallye met de Kremlnahen Biker-Klub “Nachtwölfe”. Daneben sind auf der Halbinsel eine Reihe von patriottischen Konzerten geplant. In de Russische Hauptstadt Moskau wordt in de stad een aantal jaren gewerkt aan de “Wiedervereinigung” van het thema. Het grootste deel van het toernooi in het Moskauer Luschniki-Stadion, een van de leiders van Poetin, was in die jaren een abgesagt. Een offizielle Begründung gibt es nicht. In den Medien mehrten sich Speculationen über Angst for einem Terroranschlag.

De Kremlnahe Tageszeitung “Iswestija” werd vrijgegeven door de Jahrestag en 86 Prozent der Russen die Annexion der Krim weiter befürworten. Rusland komt uit Oekraïne in Halbinsel 2014. Internationaal wordt de Annexion verurteilt als Völkerrechtsbruch.