CLEVELAND (AP) – Bei einer Schießerei am frühen Morgen in einem Nachtclubviertel in der Innenstadt von Cleveland wurden neun Menschen ins Krankenhaus gebracht, es wurden jedoch keine Todesopfer gemeldet, teilten die Behörden mit.

Die Polizei sagte, vorläufige Informationen deuten darauf hin, dass jemand kurz vor 2:30 Uhr am Sonntag, als die Clubs schlossen, das Feuer auf eine Gruppe von Menschen im Warehouse District eröffnet habe. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige vom Tatort.

Der Chef der Polizei von Cleveland, Wayne Drummond, sagte, sieben Männer und zwei Frauen im Alter zwischen 23 und 38 Jahren seien getroffen worden. Einer der Männer sei schwer verletzt worden, während die Verletzungen der anderen gering gewesen seien, sagte er.

Die dem Wochendienst des Distrikts zugeteilten Beamten trafen schnell ein und leisteten medizinische Hilfe, woraufhin die Opfer in das MetroHealth Medical Center gebracht wurden. Es wurde nach einem Verdächtigen gesucht und die Ermittler suchten nach Überwachungsvideos der vielen Kameras in der Gegend und versprachen, Bilder des Verdächtigen an Nachrichtenorganisationen zu verteilen.

Die Polizei sagte, es gebe zum jetzigen Zeitpunkt keine Hinweise auf irgendeinen Vorfall in einem der Clubs, der der Schießerei vorausging.

Es wurden zunächst keine Verhaftungen gemeldet. Die Polizei bat jeden, der Informationen über die Schießerei hatte, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

Bürgermeister Justin Bibb nannte es einen „tragischen und traurigen Tag“, der „wirklich das massive Waffenproblem zeigt, das wir haben, nicht nur in Cleveland, nicht nur in Ohio, sondern im ganzen Land.“ Bibb forderte staatliche und nationale Gesetzgeber auf, den Stadtführern mehr Instrumente zur Verfügung zu stellen, um gegen die Verbreitung von Schusswaffen vorzugehen.

„Ich habe es satt, diese Anrufe spätabends zu bekommen“, sagte er. „Ich habe es satt, von unseren Bewohnern und Opfern von Waffengewalt und von Republikanern zu hören, die uns als Bürgermeister für Gewaltverbrechen verantwortlich machen. Wir brauchen ihre Hilfe.“

Beamte sagten, dass im Bezirk jedes Wochenende eine große Polizeipräsenz vor Ort sei und Beamte und Ersthelfer zusammen mit Mitgliedern der Sheriff-Abteilung sofort reagieren könnten.

Drummond sagte, der Schütze habe sich trotz der sichtbaren Anwesenheit von Polizeibeamten dafür entschieden, in eine Menschenmenge zu schießen, und selbst die Hinzufügung von „2.000 weiteren Beamten“ hätte das Geschehen nicht gestoppt. Er forderte einen „ganzheitlichen“ Ansatz, der „wirtschaftliche Entwicklung, Prävention, Intervention und Chancen“ umfasst, um zur Wende beizutragen.

Die Associated Press

