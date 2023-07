Die globale Impfallianz GAVI sagte am Mittwoch, dass zwölf Länder in Afrika in den nächsten zwei Jahren 18 Millionen Dosen Malaria-Impfstoff erhalten würden, wodurch der Zugang zu den Impfungen auf neun neue Länder in der Region ausgeweitet würde.

Malaria bleibt eine der tödlichsten Krankheiten des Kontinents und tötet jedes Jahr fast eine halbe Million Kinder unter fünf Jahren. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) waren im Jahr 2021 etwa 95 Prozent der weltweiten Malariafälle und 96 Prozent der Todesfälle auf Afrika zurückzuführen.

„Mindestens 28 afrikanische Länder haben Interesse bekundet, den RTS,S-Impfstoff (Malaria) zu erhalten“, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus bei einer Pressekonferenz. Er wies darauf hin, dass ein zweiter Malaria-Impfstoff zur Vorqualifizierung geprüft werde und bei Erfolg kurzfristig für zusätzliche Versorgung sorgen könne.

Ghana, Kenia und Malawi erhalten den RTS,S-Impfstoff seit 2019 im Rahmen eines von GAVI finanzierten Pilotprogramms und mehr als 1,7 Millionen Kinder in den Ländern haben ihn erhalten, sagten GAVI, UNICEF und WHO in einer gemeinsamen Erklärung.

Die neun neuen Länder, die den vom britischen Arzneimittelhersteller GSK entwickelten Impfstoff erhalten sollen, sind Benin, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, die Demokratische Republik Kongo, Liberia, Niger, Sierra Leone und Uganda.

Die ersten Dosen des RTS,S-Impfstoffs werden voraussichtlich im letzten Quartal 2023 in den zwölf afrikanischen Ländern eintreffen, so dass sie Anfang nächsten Jahres mit der Einführung der Impfstoffe beginnen können.