Frankfurt am Main (dpa/lhe). Vor zwei Jahren präsentierte die Deutsche Bahn in Frankfurt ein riesiges Bauprojekt – einen Fernbahntunnel, der teilweise unter der Stadt verlaufen und unter dem Hauptbahnhof an neue U-Bahn-Gleise angeschlossen werden soll. An diesem Freitag (14:30 Uhr) informiert das Unternehmen über den aktuellen Stand des Projekts. Auch Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) und der hessische Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) haben ihre Anwesenheit angekündigt.

Bei dem Treffen sollte es auch um Möglichkeiten gehen, wie die Planung beschleunigt werden kann. Der Frankfurter Hauptbahnhof, ein Kopfbahnhof, sorgt in seiner jetzigen Form immer wieder für Verspätungen, die sich bundesweit auf den Zugverkehr auswirken.

Der Fernbahntunnel soll nach bisherigen Erkenntnissen bis zu zehn Kilometer lang sein und von Westen und Osten zu vier neuen Bahnsteigen unter dem Frankfurter Hauptbahnhof führen. Als das Projekt Ende Juni 2021 vorgestellt wurde, wurde das Budget mit rund 3,6 Milliarden Euro angegeben. Mit der Fertigstellung rechnet die Bahn frühestens im Jahr 2040.

