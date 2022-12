Neuigkeiten, Trailer und Veröffentlichungsdatum der Sonic Prime-Serie

Sonic the Hedgehog hat bereits ein riesiges Jahr hinter sich, mit einem Live-Action-Fortsetzungsfilm und einem riesigen bevorstehenden Open-World-Spiel. Darüber hinaus erhält der schnelle blaue Igel eine völlig neue 3D-animierte Netflix-Serie.

Netflix hat in letzter Zeit viel in verschiedene Videospieladaptionen investiert, wobei Shows für Assassin’s Creed und The Witcher geplant sind. Aber was können wir von dieser brandneuen Sonic the Hedgehog-Show erwarten?

Wir haben alles zusammengefasst, was Sie wissen müssen. Sie können sich jetzt auch die besten Fernsehsendungen und Filme auf Netflix ansehen. Wir haben auch einen ähnlichen Artikel für die Live-Action-Adaption von Avatar: The Last AirBender auf Netflix.

Sie können auch nachlesen, wie Sie Sonic the Hedgehog 2 kostenlos ansehen können.

Die Serie wird Debüt auf Netflix am Donnerstag, den 15. Dezember 2022 mit insgesamt 24 Folgen.

Es besteht jedoch eine gewisse Unsicherheit über die Zukunft der Show, nachdem Netflix nach einem enormen prognostizierten Verlust von Abonnenten eine Einschränkung seiner animierten Projekte angekündigt hat. Sonic Prime wurde nicht speziell erwähnt, aber wir werden zukünftige Ankündigungen im Auge behalten und diesen Artikel entsprechend aktualisieren.

Sonic Prime-Trailer und -Poster

Der zweite Trailer zeigte schließlich die multiversalen Aspekte dieser Show und einige sehr bizarre Cyborg-Designs für die Bande:

Der erste Trailer enthüllt Eggman und hat auch einen Showdown zwischen Sonic und Shadow:

Hier sind die offiziellen Charakterposter, die ein neues Design für Rouge the Bat enthüllen:

Besetzung und Crew von Sonic Prime

Sonic Prime hat jetzt eine offizielle Besetzungsliste. Deven Mack übernimmt die Hauptrolle von Sonic und sein treuer Kumpel Tails wird von Ashleigh Ball geäußert. Amy wird von Shannon Chan-Kent gespielt und Knuckles wird von Adam Narada geäußert.

Ebenfalls in der Besetzung sind Brian Drummond als Eggman, Vincent Tong als Shadow und Kazumi Evans als Rouge.

Keiner der Schauspieler aus den Spielen oder Filmen wird in Sonic Prime auftreten. Angeblich liegt dies daran, dass es sich um eine kanadische Produktion handelt, und als solche wurden die Synchronsprecher engagiert, die in diesem Land leben.

Sonic Prime-Plot

Laut einer Aussage von Wildbrain wird sich Sonic „in einem aufregenden Abenteuer wiederfinden, in dem das Schicksal eines seltsamen neuen Multiversums in seinen behandschuhten Händen liegt“. Die Seite berichtete auch, dass die Figur eine „Reise der Selbstfindung und Erlösung“ durchlaufen wird.

Die Konzeptkunst scheint mehrere Versionen von Eggman, eine Kitsune-Version von Tails und eine im Dschungel gekleidete Amy Rose zu zeigen (via TailsChannel auf Twitter). Schauen Sie unten:

Wir haben jetzt eine detailliertere Zusammenfassung mit freundlicher Genehmigung von WildBrain:

In Sonic Prime geraten die actiongeladenen Abenteuer von Sonic the Hedgehog auf Hochtouren, als eine Begegnung mit Dr. Eggman zu einem buchstäblich das Universum erschütternden Ereignis führt. In dem verzweifelten Versuch, seine ursprüngliche Realität wieder zusammenzusetzen und seine alten Freunde zu retten, rast Sonic durch das Shatterverse, entdeckt seltsame Welten und gewinnt neue Freunde für ein episches Abenteuer seines Lebens!

Es scheint, dass es in diesen Multiversen keine alternative Version von Sonic gibt. Dies zeigt der Clip von Sonic, der Cyborg Tails trifft, der eine ganz andere Ursprungsgeschichte erzählt als die, an die Fans gewöhnt sind: