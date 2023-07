Russland hat die ukrainische Hauptstadt erneut angegriffen, während Selenskyj auf dem NATO-Gipfel ist. Dort tagte zum ersten Mal der NATO-Ukraine-Rat.

Anhaltende Luftangriffe auf Kiew während des NATO-Gipfels

Wenige Stunden vor dem Treffen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit NATO-Führern setzt Russland zum zweiten Mal in Folge seine Drohnenangriffe auf die ukrainische Hauptstadt Kiew fort. „Der 504. Tag der umfassenden Invasion der Ukraine durch die Russische Föderation. „Der Feind hat einen weiteren Luftangriff auf die Hauptstadt gestartet“, schrieb Kiews Militärchef Serhij Popko am Mittwoch auf Telegram. Mehr als zwei Stunden lang herrschte in Kiew und der gesamten Ukraine Luftalarm. Nach vorläufigen Angaben des ukrainischen Militärs gab es keine unmittelbaren Berichte über Opfer oder kritische Schäden. Alle Drohnen wurden abgefangen, bevor sie ihre Ziele erreichten.

In der Nacht zuvor feuerte Russland 28 Drohnen auf Kiew und die südliche Hafenstadt Odessa ab, wobei die ukrainische Luftverteidigung 26 der Shahed-Drohnen abfing.

Der Krieg, den Russland im Februar 2022 gegen das Nachbarland Ukraine begann, ist das beherrschende Thema beim zweitägigen Nato-Gipfel in der litauischen Hauptstadt Vilnius. Die 31 Mitglieder des transatlantischen Militärbündnisses hatten sich bereits auf die Bildung eines NATO-Ukraine-Rates geeinigt, in dem das Land als gleichberechtigtes Mitglied mit am Tisch sitzen sollte. Im Rahmen des Gipfeltreffens am Mittwoch soll es erstmals zusammenkommen. Es wird erwartet, dass auch Selenskyj an dem Treffen teilnimmt. (rtr)

Nouripour verteidigt NATO-Entscheidung gegen Zeitplan für den Beitritt der Ukraine

Der Vorsitzende der Grünen, Omid Nouripour, hat die Entscheidung des NATO-Gipfels verteidigt, keinen Zeitplan für den Beitritt der Ukraine zum Bündnis zu nennen. Er verstehe die Ungeduld der ukrainischen Seite, sagte Nouripour am Mittwoch im ZDF-„Morgenmagazin“. Aber „es ist selbstverständlich, dass Vorschriften beachtet werden müssen.“

Es gebe einen „sehr klaren Zeitplan“, sagte Nouripour. Nach Kriegsende sollte das Land mit Sicherheitsgarantien unterstützt werden. „Und sehr bald danach wird die Ukraine hoffentlich Mitglied der NATO sein.“ Für die Aufnahme eines Landes muss der Krieg beendet sein, und das sieht auch die ukrainische Seite so.

Nouripour sprach sich in dem Interview gegen die angekündigte Lieferung von Streumunition durch die USA an die Ukraine aus. Streumunition sei „de facto der Abbau ganzer Gebiete“, sagte er.

In der Erklärung des NATO-Gipfels in Vilnius hieß es: „Wir können die Ukraine zum Beitritt zum Bündnis einladen, wenn die Verbündeten zustimmen und die Bedingungen erfüllt sind.“ Die Zukunft der Ukraine liegt in der NATO. (afp)

„The Times“: NATO-Erweiterung als Folge russischer Aggression

„Die Unterstützung der Schweden und Finnen für die NATO ist eine direkte Folge der Aggression Russlands gegen seinen schwächeren Nachbarn im Süden. Natürlich versuchte der Kreml, die beiden nordischen Länder zu schikanieren und drohte mit „schwerwiegenden militärischen und politischen Konsequenzen“, falls sie ihre Neutralität aufgeben sollten. Diese ungeschickten Erpressungsversuche wurden vernünftigerweise ignoriert.

Eine Umfrage des Pew Research Center zeigt, dass die Schweden eine klare Haltung gegenüber Russland haben: 98 Prozent der Bevölkerung haben eine negative Sicht auf das Land. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte, Putin sei in die Ukraine einmarschiert, weil er „weniger NATO“ wollte. Mit der schwedischen Mitgliedschaft bekommt er viel mehr Nato in seinem baltischen und arktischen Hinterhof. Ein anderes Land mit blau-gelber Flagge wird mit neidischen Augen auf den Beitritt Schwedens blicken: Die Ukraine braucht eine eigene Sicherheitsgarantie.“ (dpa)

Lawrow: Der Westen ist für den anhaltenden Krieg in der Ukraine verantwortlich

Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat den Westen für den anhaltenden Krieg in der Ukraine verantwortlich gemacht. „Es wird so lange weitergehen, bis der Westen seine Pläne zur Aufrechterhaltung der Vorherrschaft und seine Besessenheit, Russland durch seine Marionette Kiew eine strategische Niederlage zuzufügen, aufgibt“, sagte Lawrow in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit der indonesischen Zeitung Kompas.

„Es gibt keine Anzeichen einer Änderung ihrer Position, und wir sehen, wie Amerika und seine Komplizen unaufhörlich Waffen in die Ukraine pumpen und Selenskyj zum Weiterkämpfen drängen“, sagte Lawrow. (afp)

Der NATO-Ukraine-Rat tritt zur Gründungssitzung zusammen

Beim Nato-Gipfel am Mittwoch in Vilnius wird als Zeichen der Annäherung an die Ukraine erstmals ein Nato-Ukraine-Rat zusammentreten. Zur Eröffnungssitzung werden um 13 Uhr die Staats- und Regierungschefs der Nato-Mitgliedsländer sowie der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erwartet. Für den Nachmittag ist eine Pressekonferenz von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) geplant.

Der neue NATO-Ukraine-Rat solle Verhandlungen über transatlantische Sicherheit „auf Augenhöhe“ ermöglichen, sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg im Juni. Bis zum Angriff auf die Ukraine hatte auch die NATO ein ähnliches Format für Gespräche mit Russland. Selenskyj übt Druck auf das Militärbündnis aus, um den Weg für den NATO-Beitritt der Ukraine freizumachen. Allerdings knüpften die Nato-Spitzenpolitiker die erhoffte Mitgliedschaftsverpflichtung an eine Reihe von Bedingungen. (afp)