Im Osten und Süden dauern die Kämpfe zwischen ukrainischen und russischen Truppen unvermindert an. Auch in Kiew kam es zu Anschlägen.

Heftige Kämpfe im Süden und Osten der Ukraine

Im Süden und Osten des Landes dauern die Kämpfe zwischen der Ukraine und den russischen Invasionstruppen an. Mehr als 60 feindliche Angriffe wurden im Laufe des Tages abgewehrt, darunter in den Frontabschnitten Kupjansk und Lyman im Osten sowie Awdijiwka und Mariinka bei Donezk sowie in der Stadt Saporischschja im Südosten, dem Generalstab der ukrainischen Streitkräfte berichtete am Sonntagabend auf Facebook. An der Front hätten 82 Kampfeinsätze stattgefunden, hieß es. „Die operative Lage im Osten und Süden der Ukraine bleibt schwierig.“ Die Front ist rund 1.000 Kilometer lang.

Russland berichtete, dass die Ukraine in den vergangenen 24 Stunden 24 Mal bewohnte Gebiete in der international nicht anerkannten „Volksrepublik Donezk“ beschossen habe. Die russische Staatsagentur Itartass berichtete, dass in der Stadt Makiivka (russisch: Makejewka) ein Bewohner verletzt worden sei. Weder die russischen noch die ukrainischen Angaben konnten zunächst unabhängig überprüft werden.

Donezk ist die größte Stadt in der gleichnamigen Region, die von von Moskau unterstützten Separatisten zur unabhängigen Volksrepublik erklärt wurde; Das Gebiet wurde völkerrechtswidrig von Moskau annektiert. (dpa)

Luftalarm in Kiew

Die ukrainische Luftwaffe sagte, sie habe am Montagabend alle von den russischen Streitkräften abgefeuerten Drohnen und eine Rakete abgefangen. Alle 14 Drohnen seien zerstört worden, darunter 13 vom iranischen Typ Shahed, teilte die Luftwaffe heute Morgen im Kurznachrichtendienst Telegram mit. Auch die Marschflugkörper wurden zerstört. (rtr)

Treffen der EU-Außenminister, Lawrow im Iran

Die Außenminister der 27 EU-Staaten wollen an diesem Montag in Luxemburg über die Nahostkrise und die weitere Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland beraten. Im Hinblick auf die Ukraine muss in den kommenden Monaten geklärt werden, wie sich die EU an geplanten Sicherheitszusagen des Westens beteiligen soll.

Auch der russische Außenminister Sergej Lawrow reist in den Iran. An Lawrows Treffen mit seinem iranischen Amtskollegen Hussein Amirabdollahian in Teheran werden voraussichtlich auch die Außenminister der Türkei, Georgiens, Armeniens und Aserbaidschans teilnehmen. (dpa)