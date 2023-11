Neueste Nachrichten, als Ivanka Trump Stellung bezieht

Ivanka Trump soll als letzte Zeugin auftreten, die von der New Yorker Generalstaatsanwaltschaft in ihrem zivilrechtlichen Betrugsprozess gegen Donald Trump und Mitarbeiter geladen wird.

Die ehemalige leitende Beraterin des Weißen Hauses von Trump bezieht im Wirtschaftsbetrugsfall Stellung, nachdem sie sich von den Wahlbetrugsvorwürfen ihres Vaters distanziert hat.

NEW YORK – Ivanka Trump – die älteste Tochter und enge Vertraute des ehemaligen Präsidenten – übernimmt am Mittwoch den Zeugenstand in einem hochriskanten New Yorker Prozess, bei dem es darum geht, ob Donald Trump und andere, darunter auch Trump-Unternehmen, zur Herausgabe von Hunderten Millionen Dollar gezwungen werden sollten Dollar und verlieren Geschäftsprivilegien wegen angeblicher Beteiligung an mehreren Formen von Betrug und Verschwörung.

Ihre Aussage folgt auf einen feurigen Auftritt von Donald Trump am Montag, in dem er die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James als „Betrügerin“ und „Hinterzieherin“ bezeichnete und gegen das Urteil des Richters Arthur Engoron vom September wetterte, dass seine Finanzberichte überhöht seien der Wert seines Vermögens. Die Leistung von Ivanka Trump, einer ehemaligen Beraterin des Weißen Hauses und führenden Unternehmensleiterin, vor Gericht könnte relativ verhalten ausfallen. Ivanka Trump hat sich bereits von den Behauptungen ihres Vaters über Wahlbetrug im Jahr 2020 distanziert.

Ein staatliches Berufungsgericht entließ Ivanka Trump im Juni von der Verteidigung gegen den Fall und entschied, dass ihre Zeit bei der Trump Organization zu lange her sei, um ein geeignetes Ziel für die Klage zu sein. Engoron entschied jedoch später, dass sie aufgrund einer Vorladung des Staates New York immer noch aussagen muss.

Ivanka Trump bezeugt wie ihre Brüder Unwissenheit über Finanzberichte

Auf die Frage, ob ihr bekannt sei, dass ihr Vater zwischen 2011 und ihrem Ausscheiden aus der Trump Organization im Jahr 2017 persönliche Aussagen zur finanziellen Lage gemacht habe, antwortete Ivanka Trump, sie gehe davon aus, dass er diese habe, „aber das waren keine Dinge, in die ich eingeweiht war.“

Diese Antwort spiegelt die Aussage ihrer Brüder Donald Trump Jr. und Eric Trump wider, die in einem Verfahren letzte Woche ebenfalls sagten, dass ihnen wesentliche Kenntnisse über die Aussagen fehlten.

Dies ist in diesem Fall ein wichtiges Thema, da die New Yorker Generalstaatsanwaltschaft Donald Trump und anderen vorgeworfen hat, falsche Finanzberichte vorgelegt zu haben, und Richter Arthur Engoron bereits festgestellt hat, dass diese Aussagen den Wert von Trumps Vermögenswerten übertrieben haben. Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft spielten die Aussagen eine Rolle bei der Sicherung besserer Kreditkonditionen.

-Aysha Bagchi

Ivanka Trump bestreitet, seit Anfang 2017 für die Trump Organization gearbeitet zu haben

Der Staat eröffnete seine Befragung von Ivanka Trump mit der Frage nach ihrem Bildungshintergrund und ihrer frühen Arbeit bei der Trump Organization. Auf die Frage, ob sie seit 2017 in dem Unternehmen gearbeitet habe, antwortete sie: „Das glaube ich nicht, nein.“

Ein Berufungsgericht wies im Juni das New Yorker Verfahren gegen Ivanka Trump ab und entschied, dass ihre Arbeit bei der Trump Organization zu lange her sei, um Gegenstand der Klage zu sein. Sie verließ die Organisation, um Anfang 2017 als leitende Beraterin in die Präsidialverwaltung ihres Vaters einzutreten.

Ivanka Trump arbeitete früher für das Unternehmen und die Klage umfasst Vorwürfe aus dem Jahr 2011.

-Aysha Bagchi

Ivanka übernimmt den Zeugenstand

Im Gegensatz zu ihrem Vater blieb Ivanka auf dem Weg zur Verhandlung nicht vor dem Gerichtssaal stehen, um vor Reportern eine Erklärung abzugeben. Der ehemalige Präsident neigt dazu, vor seinem Auftritt „vorzuspielen“. Im Gegensatz dazu fiel Ivanka Trumps Auftritt verhaltener aus.

Tatsächlich waren keine Fotografen oder Videofilmer anwesend, als sie den Gerichtssaal betrat.

Ihre Aussage begann mit Fragen zu ihrer Ausbildung und ihrer frühen Karriere.

— Aysha Bagchi

Demonstranten fordern eine strafrechtliche Verfolgung von Ivanka Trump und ihrem Vater

Demonstranten forderten die strafrechtliche Verfolgung von Ivanka Trump, während sie auf ihre Ankunft im New Yorker Gerichtsgebäude warteten, wo sie zur Aussage in einem zivilrechtlichen Betrugsprozess vorgeladen wurde, in dem ihr Vater und zwei Brüder als Angeklagte genannt wurden, sie jedoch nicht.

Auf einem Schild wurde die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James aufgefordert, „Ivanka Trump anzuklagen“, auf einem anderen wurde Donald Trump als Gefangener hinter Gittern dargestellt.

Aber die Klage ist eher zivilrechtlicher als strafrechtlicher Natur und fordert Schadensersatz in Höhe von 250 Millionen US-Dollar sowie ein Verbot, dem ehemaligen Präsidenten Geschäfte im Bundesstaat New York zu machen, gegen den er kämpft.

Trump behauptet, der Fall sei ein politischer Angriff eines demokratischen Generalstaatsanwalts und Richters. Aber ein anderer Demonstrant hielt ein Schild hoch, auf dem er James dafür dankte, dass er Trump zur Rechenschaft gezogen hatte.

— Bart Jansen

NY AG Letitia James: Ivanka Trump profitierte vom Betrug bei der Trump Organization

Die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James sagte Reportern vor Ivanka Trumps Aussage am Mittwoch, dass die Tochter des ehemaligen Präsidenten untrennbar mit Betrug in seinem gleichnamigen Unternehmen verbunden sei und dass sie persönlich davon profitiert habe.

„Sie hat persönlich davon profitiert“, sagte James. „MS. Trump wird alles tun, was sie kann, um sich von diesem Unternehmen zu trennen, aber sie ist untrennbar mit der Trump-Organisation und den Immobilien verbunden, für die sie die Finanzierung gesichert hat. Man kann sich nicht vor der Wahrheit verstecken.“

–Bart Jansen

James: Ivanka wusste von Trumps Geschäftsbeziehungen

Als Reaktion auf Trumps Kritik sagte Generalstaatsanwältin Letitia James, sie habe Ivanka in den Zeugenstand gerufen, weil sie in die Geschäfte ihres Vaters verwickelt sei.

„Ivanka war eine leitende Angestellte der Organisation, die sich mithilfe von Trumps betrügerischen Finanzberichten günstigere Kredite sicherte“, sagte James auf der Social-Media-Seite X (ehemals Twitter).

„Man kann nicht zum persönlichen Vorteil betrügen.“

–David Jackson

Donald Trump wird für Ivanka nicht im Gerichtssaal sein

Donald Trump wird heute Morgen nicht im New Yorker Gerichtsgebäude sein, um der Aussage seiner Tochter Ivanka beizuwohnen – er hat stattdessen ein politisches Engagement.

Der ältere Trump wird heute Abend in Hialeah, Florida, eine Wahlkampfveranstaltung für 2024 leiten, eine Veranstaltung, die als Gegenprogramm zur Debatte über die republikanischen Präsidentschaftskandidaten im nahegelegenen Miami dienen soll.

Trump, der der Aussage seiner beiden Söhne beiwohnte, lobte Ivanka in einem frühmorgendlichen Truth Social-Beitrag. Er griff auch die Generalstaatsanwaltschaft und den Richter an, weil sie Ivanka zur Aussage gezwungen hatten.

„Jetzt versuchen sie, Ivanka in den Fall einzubeziehen, obwohl das Berufungsgericht entschieden hat, dass sie nicht angeklagt werden kann“, sagte Trump. „Traurig!“

–David Jackson

Was wird Ivanka im Zeugenstand gefragt?

Die New Yorker Generalstaatsanwaltschaft befragt Ivanka möglicherweise zu ihrer Zeit bei der Trump Organization, da sie beweisen will, dass Donald, Don Jr. und Eric Trump sowie die Organisation selbst falsche Finanzberichte erstellt und sich an Versicherungsbetrug beteiligt haben. Ivanka war bis Anfang 2017 Executive Vice President der Trump Organization und stellte in dieser Funktion die Finanzierung von Geschäftsimmobilien sicher, heißt es in der Klage des Staates.

Die Finanzierung war bisher ein zentrales Thema des Prozesses. Nach Angaben des Generalstaatsanwalts wurden die Finanzberichte verwendet, um günstige Kredite für mindestens 11 Jahre zu erhalten, beispielsweise bis zu 170 Millionen US-Dollar von der Deutschen Bank im Zusammenhang mit dem Kauf und der Arbeit an der Old Post Office-Liegenschaft in Washington durch die Trump Organization.

