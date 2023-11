Neueste Kriegsnachrichten zwischen Israel und der Hamas während der Gaza-Invasion mit steigenden Todeszahlen: Live-Updates

Außenminister Antony Blinken drängte erneut auf eine „humanitäre Pause“ in Gaza, die jüngste Entwicklung in einer ungewöhnlich öffentlichen Spaltung mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu, der zuvor offenbar die Forderung der USA nach solchen Pausen abgelehnt hatte, sofern die Hamas nicht alle ihre Geiseln freilässt. Bei einem Angriff auf das Flüchtlingslager Maghazi im zentralen Gazastreifen wurden Dutzende Menschen getötet und verletzt, teilten die palästinensischen Behörden am Samstag mit. Die Washington Post konnte die Berichte nicht unabhängig überprüfen und die genaue Zahl der Todesfälle ist unbekannt. Unterdessen wurde am Samstag die zivile Ausreise aus Gaza über den Grenzübergang Rafah gestoppt. Ein Grenzbeamter und ein Diplomat sagten der Post, dass „keine ausländischen Passinhaber“ nach Ägypten einreisen würden – ein Schritt, der offenbar mit palästinensischen Forderungen zusammenhängt, mehr verletzte Gaza-Bürger nach Ägypten zu lassen, um dort medizinische Versorgung zu erhalten.