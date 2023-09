Washington

Die USA stellen der Ukraine zusätzliche militärische Hilfe zur Verfügung, um sich gegen den Aggressor Russland zu verteidigen. Neu zugelassen werden Waffen und Ausrüstung im Wert von 128 Millionen Dollar (rund 120 Millionen Euro) aus US-Militärbeständen, wie das Außenministerium in Washington am Donnerstag mitteilte. Das Pentagon wird außerdem zuvor genehmigte Waffen und Ausrüstung im Wert von 197 Millionen US-Dollar bereitstellen.

Nach Angaben des Pentagons umfasst das Paket im Gesamtwert von rund 325 Millionen US-Dollar unter anderem Artilleriemunition und Systeme zur Abwehr feindlicher Luftangriffe. Darin nicht eingerechnet sind die von Kiew aus benötigten ATACMS-Raketen mit einer Reichweite von bis zu 300 Kilometern.

Biden: Abrams-Kampfpanzer werden bald ausgeliefert

Die US-Regierung kündigte die Militärhilfe während eines Besuchs des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in der US-Hauptstadt Washington an. Zuvor hatte er sich mit Mitgliedern des US-Kongresses, Verteidigungsminister Lloyd Austin und Präsident Joe Biden getroffen, um sich für weitere Unterstützung einzusetzen. Nach Angaben der Regierung belief sich die US-Militärhilfe für die Ukraine seit Kriegsbeginn auf 43,9 Milliarden US-Dollar.

Nach dem Treffen mit Selenskyj kündigte Biden an, dass die ersten von den USA versprochenen M1-Abrams-Kampfpanzer nächste Woche ausgeliefert würden. Die US-Regierung kündigte im Januar an, 31 Abrams-Panzer an die Ukraine zu liefern. Im März sprach das Pentagon von einer geplanten Lieferung im Herbst.

Selenskyj: Die US-Militärhilfe ist sehr mächtig

Selenskyj dankt den USA für ihre anhaltende Unterstützung im Abwehrkampf gegen Russland. Das neue US-Militärhilfepaket sei sehr schlagkräftig und enthalte „genau das, was unsere Soldaten jetzt brauchen“, sagte Selenskyj nach dem Treffen mit Biden und verschiedenen Kabinettsmitgliedern im Weißen Haus.

Amerika trägt auch dazu bei, die Luftverteidigung der Ukraine für den kommenden Winter zu stärken und bereitet die künftigen Streitkräfte der Ukraine darauf vor, neue Angriffe auf ihr Land zu verhindern. Selenskyj betonte, dass er den USA nicht nur für die neue Hilfe, sondern auch für deren Unterstützung an „allen 575 Kriegstagen“ dankte.