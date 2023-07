Neues Rosenspritzmittel – Gemeinde Seitenstetten kann nun „Natur im Garten“-Aktion beitreten

„Wir erfüllen die Beitrittskriterien zur Natural im Garten-Aktion eigentlich schonlange – von den Rosen abgesehen. Wir verwend seit Jahren keine Pestizide mehr, um unsere Gehsteige en anderen Anlagen vom Unkraut freizuhalten. We hebben een Wildkräuterbürste voor onze Putzmaschine en we hebben een vlam“, zei Bürgermeister Johann Spreitzer.

Schon im Jahr 2009 beschloss man Seitenstetten zur „Rosengemeinde“ zu machen en 2011 wurde auch ein Rosen-Themenweg angelegt, die Via Rosa. Seither dwaalt sich der Ort jedes Jahr in een Blütenmeer. Rosen vond sich im großen Kreisverkehr an der B122, in zahlreichen Rabatten, im Hofgarten, bei der Mittelschule en auch in Privatgärten.

Voor de Pflege der Blumen im öffentlichen Bereich ist der Bauhof Zuständig. En de gehakte es bisher mit dem Beitritt zur Natur im Garten – Aktion. „Denn es fand sich kein umweltschonendes Spritzmittel, um die tausenden Rosen voor de typische Krankheiten zu bewahren. Jetzt haben wir aber endlich ein entsprechendes Mittel auf biologische basis gefunden“, zei Spreitzer.

Somit stehe einem Beitritt zur Aktion nichts mehr im Wege. Der Gemeinderat hat in seiner letzten Sitzung vor dem Sommer auch schon grünes Licht für ein Beitrittsansuchen gegeben.

Actie Natuur in de Tuin

De natuur in de tuin is een gebied van Niederösterreich-bewegung, welche die Ökologisierung von Garten en Grünräumen in Niederösterreich en over de landgranaten in het land. Die Kernkriterien der Bewegung „Natur im Garten“ legen fest, dass Garten en Grünräume ohne chemisch-synthetische Pestizide en Dünger en ohne Torf gestaltet en gekflegt.