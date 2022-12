Neues Offenlegungsbuch: US-Forscher: Corona künstlichen Ursprungs

Der Ursprung von Sars-CoV-2 bleibt mysteriös. Der ehemalige Mitarbeiter einer US-Forschungsorganisation, die mit einem Labor in Wuhan kooperierte, behauptet nun, das Virus sei „menschengemacht“. Es entkam aufgrund schlechter Sicherheitsmaßnahmen aus einem Labor in Wuhan.

In der Debatte um die Entstehung von Covid-19 hat sich ein US-Forscher zu Wort gemeldet, der überzeugt ist, dass es sich bei Sars-CoV-2 um ein „menschengemachtes Virus“ handelt. Was das Ganze brisant macht: Der Forscher namens Andrew Huff arbeitete für eine Organisation, die wiederum starke Verbindungen zu einem Labor in Wuhan hatte, das im Zentrum der Debatte um einen möglichen Laborunfall als Ursache der Pandemie steht, berichten die Briten täglich Die Sonne „.

Die Behauptungen stammen aus Huffs neuem Buch The Truth About Wuhan, aus dem die Zeitung einige Passagen zitiert. Demnach habe die US-Regierung vor Ausbruch der Pandemie die Erforschung von Coronaviren in China gefördert, was über die Nichtregierungsorganisation EcoHealth Alliance geschehen sein soll. Sie arbeiteten mit dem Wuhan Institute of Virology zusammen. Huff selbst hatte zwischen 2014 und 2016 leitende Positionen bei der EcoHealth Alliance inne.

Huff berichtet in seinem Buch, dass es bei der Zusammenarbeit zwischen seinem ehemaligen Arbeitgeber und dem Institut in Wuhan auch um sogenannte Gain-of-Function-Experimente ging. Bei solchen Experimenten wird die Übertragbarkeit eines Erregers künstlich erhöht. Versuche dieser Art führten auch zur Entwicklung von Sars-CoV-2 in Wuhan, und aufgrund schlechter Sicherheitsmaßnahmen sei das Virus schließlich entkommen, glaubt Huff.

Keine Hinweise auf einen Labour-Ausbruch

Laut Huff soll die Organisation EcoHealth Alliance dem Labor in Wuhan jahrelang die „bekanntesten Methoden beigebracht haben, Fledermaus-Coronaviren so zu manipulieren, dass sie andere Arten infizieren“. Er behauptet auch, China habe vom ersten Tag an gewusst, dass Sars-CoV-2 ein gentechnisch hergestellter Erreger sei. Belege für seine Behauptung, Sars-CoV-2 sei in einem Labor in Wuhan entstanden, liefert Huff allerdings nicht.

Kurz nach Beginn der Pandemie kam der Verdacht auf, dass die Coronavirus-Forschung in Wuhan etwas mit dem Ausbruch von Covid-19 zu tun haben könnte. Vor allem die räumliche Nähe der ersten bekannten Fälle zu den Forschungseinrichtungen und das Fehlen eines direkten Vorgängers von Sars-CoV-2 haben den Verdacht geschürt. Bisher gibt es jedoch keine handfesten Hinweise auf einen künstlichen oder natürlichen Ursprung des Virus. Das Labor selbst und die chinesische Regierung haben stets eine Beteiligung an dem Ausbruch bestritten.