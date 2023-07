Das Erdgeschoss des Oregon Coliseum wurde in das Coliseum Museum of Art, Antiquities, & Americana in der Innenstadt von Oregon umgewandelt. In den einzelnen Zimmern sind Werke von Künstlern zu sehen. Die feierliche Eröffnung der CMAAA fand am Freitag, 14. Juli 2023, statt. Am 19. Juli wurde sie für die breite Öffentlichkeit geöffnet. (Earleen Hinton/Shaw Media)