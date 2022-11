Neues Mediengesetz in der Türkei: „Gesamte Opposition im Fadenkreuz verschärft“

Stand: 10.11.2022 20:49 Uhr

Mit dem sogenannten Desinformationsgesetz versucht der türkische Präsident Erdogan, die Opposition im Land einzuschüchtern. Die Selbstzensur in den sozialen Medien nimmt zu, aber einige Medienschaffende wehren sich gegen die Angst.

Von Uwe Lueb, ARD-Studio Istanbul

Sommer 2021: In der Türkei wüten die schlimmsten Waldbrände seit Jahren. Eine Frau steht in ihrem Dorf und ruft „Hükumet istifa!“ – Die Regierung sollte zurücktreten. Wie sie werfen auch Tausende der Regierung via Social Media Versagen vor. Sie war schuld am Mangel an Ausrüstung, um die Waldbrände besser bekämpfen zu können.



Die Regierung steht unter Druck – und reagiert, sagt Juraprofessor Yaman Akdeniz dem ARD-Hörfunkstudio in Istanbul: „Die Waldbrände und die Reaktionen darauf waren für die Regierung ein Auslöser zum Handeln. Sie wurde in den sozialen Medien heftig kritisiert. Kurz darauf kündigte sie ein Desinformationsgesetz an.“

Drei Jahre Haft wegen Verbreitung „falscher Informationen“

Sie gilt seit Mitte Oktober. Für „Falschinformationen“ drohen bis zu drei Jahre Haft – egal, ob sie von Journalisten oder einfachen Nutzern sozialer Medien stammen. Der Journalist Bülent Mumay glaubt, die Regierung wolle dafür sorgen, dass vor allem die einfachen Bürger weniger Kritik äußern. Jede Meinungsäußerung hatte mehr Gewicht als zuvor – insbesondere vor den Wahlen im Juni. Und die Rechnung geht offensichtlich auf, sagt er:

Die Menge an Kritik, die oppositionelle Stimme nahm ab. Im Grunde wurde dieses Gesetz nicht eingeführt, um Menschen ins Gefängnis zu stecken, sondern um sie einzuschüchtern, ihnen Angst zu machen. Das hat funktioniert.

So werden beispielsweise seine Posts in den sozialen Medien seltener geteilt als früher. Die Leute würden wissen, dass sie selbst für einen Retweet in Schwierigkeiten geraten können.

Strafverfahren auch gegen Ausländer

Einigen in Deutschland ist Mumay aus seiner kritischen Kolumne „Brief aus Istanbul“ in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ bekannt. Dort schreibt er für ein deutschsprachiges Publikum. Doch das biete keinen Schutz, sagt der Rechtswissenschaftler Akdeniz – ebensowenig wie eine andere Nationalität.

Das zeigten bereits frühere Anklagen wegen Präsidentenbeleidigung oder Terrorpropaganda: „Nach den offiziellen Statistiken gibt es wegen dieser Verbrechen auch Strafverfahren gegen Ausländer, die in der Türkei leben“, sagt Akdeniz. „Sie sind also nicht von einer Strafverfolgung befreit.“

Der erste Angeklagte ist ein Oppositionspolitiker

Der erste, der wegen angeblicher Verletzung des „Desinformationsgesetzes“ angeklagt ist, ist Kemal Kilicdaroglu. Er ist Vorsitzender der oppositionellen CHP und ein möglicher Kandidat gegen Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan bei der nächsten Wahl. Kilicdaroglu wirft der Regierung vor, Drogenbosse ins Land zu lassen, weil sie ihr Geld brauche. Ihm dies vorzuwerfen, hat einen konkreten Zweck, glaubt Sezin Öney von der Online-Zeitung Politikyol: „Es ist auch eine Gelegenheit, den Leuten Angst einzujagen – damit sie sich selbst zensieren.“

Von Selbstzensur will Erdal Güven nicht sprechen. Er ist Chefredakteur des unabhängigen Online-Mediums „diken“. Doch offenbar hat das neue Gesetz bei ihm und seinen Leuten Spuren hinterlassen:

Wir werden unseren Journalismus nicht an dieses Gesetz anpassen. Aber natürlich müssen wir viel mehr darauf achten, ihnen keinen unnötigen Grund zu geben, das Gesetz auf uns anzuwenden.

Längst gibt es Straftaten wie die Unterstützung des Terrorismus und die Beleidigung des Präsidenten, aufgrund derer viele Menschen, darunter auch Journalisten, angeklagt und verurteilt wurden. Mit dem neuen Gesetz gegen Desinformation ist ein neuer Straftatbestand hinzugekommen. Für sie führt das zu einer weiteren Schere im Kopf, sagt Sezin Öney von „Politikyol“: „Es gibt schon viele Scheren, und die werden immer größer. Jetzt gibt es noch eine. Man könnte sagen: Die macht alles eine Nummer größer.“ „

Aber nicht nur für Journalisten. Das Gesetz sei ein Instrument gegen so ziemlich jeden, der mit der Regierung von Präsident Erdogan nicht einverstanden sei, sagt Rechtsprofessor Akdeniz: „Nicht nur die Medien, sondern auch Nichtregierungsorganisationen und Menschenrechtsaktivisten – insbesondere Frauenrechts- und LGBT-Gruppen – die gesamte oppositionelle Gesellschaft fester im Fadenkreuz dieser neuen Straftat.“

Und auch andere Social-Media-Nutzer, Einzelpersonen, normale Social-Media-Nutzer. Dass es auch für sie gilt, kann zu noch schwerwiegenderen Folgen führen, als nur eine Schere im Kopf zu haben, sagt Öney:

Wenn sie anfangen, sich zurückzuziehen und sich nicht mehr an politischen Debatten zu beteiligen, könnte dies sogar zu einem Rückgang der Wahlbeteiligung führen.

Ein Abgeordneter der HDP demonstriert im türkischen Parlament gegen das sogenannte Desinformationsgesetz. Bild: AFP

„Angst schützt nicht vor dem Tod“

Für unabhängige und regierungskritische Journalisten in der Türkei mag eine solche Angst ein Anreiz sein, weiterzuarbeiten wie bisher. Zurückhalten werde er sich jedenfalls nicht, sagt Kolumnist Mumay unter Berufung auf ein Sprichwort: „Angst schützt nicht vor dem Tod“ und sagt:

Wir haben gesehen, wie sich ein Mann, der das Land regiert, zu einem Autokraten entwickelt hat, und wir haben gelernt, dass ein Autokrat keine Grenzen kennt. Weil ich ihm jetzt alles anvertraue, habe ich keine Angst mehr.

Aber vorsichtiger sei sie ja, sagt „Politikyol“-Redakteurin Öney. Manchmal warnt sie Familie und Freunde, vorsichtig zu sein, damit das, was sie posten oder sagen, keine rechtlichen Konsequenzen hat. Und sie selbst formuliert so, dass sie ihrer Meinung nach keine rechtlichen Konsequenzen hat. Das ist Selbstzensur. Wie sehr sie sich ihr schließlich unterwirft, spürt sie, wenn sie das Land verlässt:

Wenn Sie zum Beispiel weg von der Türkei sind, irgendwie weit weg, dann fangen Sie an, freier zu sprechen. Dann werden Sie verstehen, wie viel Selbstzensur Sie sich auferlegen.