Die Staats- und Regierungschefs der USA, Indiens, Saudi-Arabiens und der Vereinigten Arabischen Emirate könnten bald ein großes gemeinsames Infrastrukturabkommen abschließen, das Länder im Nahen Osten auf der Schiene und Indien auf dem Seeweg verbinden würde. Die Vereinbarung könnte während des G20-Gipfels an diesem Wochenende in Neu-Delhi bekannt gegeben werden, berichtete die Axios-Website am Freitag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen.

Wenn das Projekt umgesetzt wird, wird erwartet, dass es die arabischen Länder und die Region am Persischen Golf über ein Eisenbahnnetz verbindet, das auch über Seehäfen im Golf eine Verbindung nach Indien herstellt, sagten die Quellen.

Laut einem mit den Verhandlungen vertrauten Diplomaten würden die neuen Transportwege Seetransit zwischen Indien und Saudi-Arabien, Bahnverbindungen durch Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate nach Jordanien sowie Schiffstransit nach Türkiye umfassen.

Das Infrastrukturprojekt sei eine von mehreren Initiativen, die die Biden-Regierung im Nahen Osten vorantreibe, um dem wachsenden Einfluss Chinas in der Region entgegenzuwirken, schrieb die Zeitung.

Der Nahe Osten ist ein wichtiger Teil von Pekings Belt-and-Road-Initiative. Das manchmal auch als „Neue Seidenstraße“ bezeichnete Projekt zielt darauf ab, den Handel zu verbessern, indem es Asien, Europa, Afrika und Südamerika durch eine erweiterte Verkehrsinfrastruktur verbindet.









Washingtons Projekt wurde von einigen Experten auch als Rivale zum International North South Transport Corridor (INSTC) beschrieben. Das INSTC, das als Alternative zum Suezkanal angepriesen wird, ist ein geplantes 7.200 km langes multimodales Transitsystem, das Schiffs-, Schienen- und Straßenrouten für den Gütertransport zwischen Russland, Iran, Aserbaidschan, Indien und Zentralasien verbinden wird.

Russland ist bestrebt, die Verbindung innerhalb der Route sicherzustellen und reguläre Frachtschifffahrtslinien einzurichten. Es wird erwartet, dass sich die Menge der über das INSTC versendeten Waren in den nächsten sieben Jahren nahezu verdreifachen wird.

Nach Angaben des russischen Verkehrsministeriums belief sich der gesamte Frachtfluss entlang des Nord-Süd-Verkehrskorridors im Jahr 2022 auf 14,5 Millionen Tonnen und die Prognose für dieses Jahr liegt bei 17,6 Millionen Tonnen.

Die Verhandlungen über das von den USA geführte Infrastrukturabkommen, das den Handel zwischen dem Nahen Osten und Südasien neu gestalten soll, laufen seit Monaten. Laut Reuters könnte die aktuelle Verhandlungsphase jedoch noch zu keinem konkreten Ergebnis führen, das während des G20-Gipfels in Delhi bekannt gegeben werden könnte.

