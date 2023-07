Es sind neue Aufnahmen von MCC-Mitgliedern aufgetaucht, die am Sonntag im Long Room australische Spieler beschimpfen.

Jonny Bairstow wurde am fünften Tag der zweiten Test of the Ashes-Serie, die die Gäste gewannen, auf kontroverse Weise entlassen.

4 Bairstow war kontrovers ratlos, was zu einer überraschend feurigen Atmosphäre bei Lord’s führte

4 MCC-Mitglieder waren mit den australischen Spielern über den Vorfall nicht zufrieden

4 Die Australier wurden mit Fauchen und Buhrufen bedrängt, als sie die Treppe hinaufgingen

Der englische Star wurde vom australischen Wicketkeeper Alex Carey legal entlassen, der Bairstow überrumpelte, nachdem er am Ende des Overs seinen Torraum verlassen hatte.

Aber der Schiedsrichter hatte das Ende des Overs nicht angesagt und Bairstow war zu früh gegangen, was Carey eine perfekte, wenn auch etwas unsportliche Chance gab, sein Wicket zu erobern.

Die Reaktion war für Lord, der normalerweise für seine ruhige Atmosphäre bekannt ist, ungebührlich.

Was stattdessen folgte, waren ohrenbetäubende Buhrufe am Boden, die sogar bis in den Long Room gelangten, in dem die MCC-Mitglieder stehen.

Während sie normalerweise den gegnerischen Spielern applaudieren, wenn sie auf dem Weg zum Pavillon vorbeigehen, gab es dieses Mal laute Buhrufe und sogar eine Auseinandersetzung zwischen einigen Mitgliedern und dem australischen Team.

Und es sind neue Aufnahmen aufgetaucht, die zeigen, wie Mitglieder die Australier anfauchen, während sie zum Mittagessen die Treppe hinaufgehen.

Viele Mitglieder dachten, dass die Gäste gegen den Geist des Spiels verstoßen hätten, indem sie Bairstow auf diese Weise überrumpelt hätten.

Zu dieser Zeit war es ein entscheidendes Wicket, da Bairstow und Ben Stokes die einzigen beiden anerkannten Schlagmänner waren, die noch im englischen Angriff verblieben waren.

Weitere Aufnahmen von MCC-Mitgliedern, die die Australier mit der Art von Gift ausbuhen, die normalerweise nur dann auftritt, wenn jemand dem Schatzmeister die Nase vom Brie abschneidet pic.twitter.com/VckbN60t9Z – Das Ergebnis (@UpshotTowers) 2. Juli 2023

Als England auf der Jagd nach dem Sieg war, hinterließ es bei vielen einen sauren Geschmack, doch Stokes‘ brillanter 155er sorgte dafür, dass die Hoffnung zurückkehrte.

Nichtsdestotrotz erklangen im Home of Cricket laute Rufe: „Die gleichen alten Aussies, die immer schummeln“, was sich auf den berüchtigten Sandpapierskandal von 2018 bezog.

Auch Stuart Broad war wütend auf die Aussies, als er sich nach Bairstows Platzverweis auf den Weg zum Torraum machte.

Stump-Mikrofone nahmen den Bowler auf und sagten zu Carey: „Das ist alles, woran du dich erinnern wirst.“

Am Ende jedes Overs machte der 37-Jährige auch eine deutliche Geste, indem er unter lautem Jubel des Publikums seinen Schläger in den Rasen steckte.

Der australische Kapitän Pat Cummins reagierte heftig auf die Kritik, die im Long Room gegen ihn und sein Team geäußert wurde.

Er sagte: „Das MCC kam und entschuldigte sich für das Verhalten einiger Mitglieder. Ich denke, einige von ihnen könnten aufgrund ihres Verhaltens ihre Mitgliedschaft verlieren.“

„Abgesehen von diesem einen Mal waren sie die ganze Woche über fantastisch. Die Mitglieder hier sind normalerweise fantastisch und sehr gastfreundlich.

4 England verlor den zweiten Test, während Australien kurz vor dem Sieg bei den Ashes stand Bildnachweis: Getty

Das MCC hat seitdem mit einer Entschuldigung bei Cricket Australia und der Suspendierung von drei Mitgliedern für ihre Taten reagiert.

„Im Anschluss an die frühere Erklärung kann MCC bestätigen, dass es heute drei identifizierte Mitglieder suspendiert hat“, heißt es in einer MCC-Erklärung.

„Während die Ermittlungen stattfinden, dürfen sie nicht zu Lord’s zurückkehren und wurden heute Abend vom MCC-Geschäftsführer Guy Lavender darüber informiert.

„Wir behaupten, dass das Verhalten einer kleinen Anzahl von Mitgliedern völlig inakzeptabel war und obwohl Pat Cummins in der Pressekonferenz nach dem Spiel keinen Hinweis darauf gab, dass es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sei, bleibt es völlig inakzeptabel, sich so zu verhalten widerspricht den Werten des Vereins.

„MCC verurteilt das beobachtete Verhalten und wir entschuldigen uns noch einmal bei Cricket Australia.

„Wir sind zutiefst enttäuscht, über schlechtes Benehmen zu sprechen, wenn der Long Room, wie Pat Cummins selbst sagte, ansonsten dafür bekannt ist, ‚wirklich einladend‘ zu sein. Es war ein aufregender Tag zum Abschluss wundervoller fünf Test-Cricket-Tage.“ „