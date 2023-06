Als das chinesische Ausschlussgesetz 1923 in Kraft trat, stoppte es nicht nur effektiv die chinesische Einwanderung nach Kanada, es löschte auch die Familienlinien Tausender Arbeiter aus, die bereits hier waren.

Viele wurden in China zum Junggesellendasein verurteilt oder von ihren Lieben abgeschnitten, sagte Catherine Clement, Kuratorin der Eröffnungsausstellung des Chinese Canadian Museum, die am Samstag in Vancouvers Chinatown für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, anlässlich des 100. Jahrestages der Verabschiedung des umstrittenen Gesetzes.

„Sie sind hier einfach verdorrt“, sagte Clement. „Sie hatten keine Nachkommen mehr, die ihre Geschichten erzählen konnten. Niemand erinnert sich überhaupt daran, dass sie existierten … sie sind kaputt gegangen, als sie hier waren.“





4:18

Das Chinatown Storytelling Centre soll in Vancouver eröffnet werden



Einige landeten in psychiatrischen Einrichtungen, darunter im Essondale Hospital in Coquitlam, sagte Clement und nannte sie „das Gesicht der Ausgrenzung“.

Die Geschichte wird unter der Werbung fortgesetzt

Nun werden ihre Geschichten in der Ausstellung „The Paper Trail to the 1923 Chinese Exclusion Act“ erzählt.

Führungskräfte des Chinesisch-Kanadischen Museums sagten, sie hätten den Eröffnungstermin als ergreifende Erinnerung an einen oft übersehenen Teil der Geschichte Kanadas gewählt.

„Ich denke, viele Menschen hatten das Gefühl, dass sie im Geschichtsunterricht oder in der Schule nie die gesamte Geschichte verstanden haben“, sagte Grace Wong, Vorstandsvorsitzende des Museums.

„Wir betrachten es als unseren Auftrag, dass die öffentliche Bildung so wichtig ist für das, was wir tun sollten. Und ein Teil davon besteht darin, dabei zu helfen, die gesamte Geschichte zu erzählen.“

Das Museum eröffnet seinen dauerhaften Standort im historischen Wing Sang Building in Chinatown nach mehr als sechsjähriger Planung, beginnend mit der Erteilung des Auftrages des damaligen Premierministers John Horgan an das Tourismus-, Kunst- und Kulturministerium der Provinz, die Institution zu gründen.

Die Gesellschaft, die hinter dem Museum steht, wurde 2020 nach Konsultationen mit der Gemeinde gegründet und der physische Standort wurde 2022 gefunden, nachdem die Provinz 27,5 Millionen US-Dollar an Fördermitteln bereitgestellt hatte.

An der Eröffnungszeremonie am Freitag nahmen BC-Premier David Eby und andere Beamte teil. Eby lobte Horgan dafür, dass er sich für das Museum eingesetzt habe, als der antiasiatische Rassismus während der COVID-19-Pandemie zunahm.

Eby, der auch die jüngste Wahl von Olivia Chow zur Bürgermeisterin von Toronto hervorhob, bezeichnete das Chinese Exclusion Act als „das rassistischste Gesetz, das jemals in unserem Parlament verabschiedet wurde“.

Die Geschichte wird unter der Werbung fortgesetzt





3:37

Chinesische Kanadier offenbaren ihre Erfahrungen mit Rassismus



Melissa Karmen Lee, CEO des Museums, beschrieb die Institution als Startup und sagte, dass der endgültige Erfolg der Einrichtung davon abhänge, wie viele Besucher sie anziehen könne.

Lee sagte, sie hoffe, dass das Museum zur Wiederbelebung von Chinatown beitragen und mehr Fußgängerverkehr in die Gemeinde locken könne.

„Wir hoffen, dass Partner, Geschäfte und Kultureinrichtungen uns auch beim Umzug und bei der Anreise nach Chinatown unterstützen“, sagte sie. „Wir hoffen, dass all das Teil des Besuchs im Chinesisch-Kanadischen Museum wird.“

Gerade angesagt Laut OLG wurde der 70-Millionen-Dollar-Lotto-Max-Schein nicht validiert und ist abgelaufen

„Angst um mein Leben“: Der Terror der Messerstechereien an der University of Waterloo

Clement sagte, das Thema des Ausschlussgesetzes, auch bekannt als Kanadisches Einwanderungsgesetz von 1923, habe ihr Interesse zum ersten Mal geweckt, als sie für eine weitere Ausstellung mit chinesisch-kanadischen Kriegsveteranen gesprochen habe.

„Ich würde sagen, wo bist du geboren?“ sagte Clemens. „Sie würden Vancouver, Victoria, Calgary sagen. Und dennoch zückten sie eine Einwanderungskarte, und fast alle davon waren auf das Jahr 1924 datiert.

Die Geschichte wird unter der Werbung fortgesetzt





1:37

Vancouver-Gebäude nach der Hauptfigur des Komogata-Maru-Vorfalls benannt



„Viele Jahre später wurde mir klar, dass sie ein Beweis für das Ausschlussgesetz waren“, sagte sie. „Das sind die Jungs, die im Krieg für Kanada gedient haben, und sie sind in Kanada geboren und haben dennoch eine Einwanderungskarte. Sie waren die einzige Gemeinde in Kanada, in der in Kanada geborene Kinder eine Einwanderungskarte erhielten.“

Clement hat die Dokumente in der Paper Trail-Ausstellung hauptsächlich aus Privatsammlungen und offiziellen Aufzeichnungen von Institutionen wie psychiatrischen Krankenhäusern zusammengestellt.

Lee sagte, dass das Museum zu seiner Eröffnung auch eine zweite Ausstellung zeigen werde, die sich auf die chinesische Migration nach Kanada bereits ab 1788 konzentriert.

Der Schlüssel, sagte sie, liege darin, eine Vielfalt von Stimmen in der chinesisch-kanadischen Geschichte zu präsentieren.

„Wir haben Chinesen, die nicht nur aus China nach Kanada einwandern, sondern auch aus Vietnam, aus Kambodscha, aus Südafrika und aus Mauritius“, sagte Lee. „Also möchten wir all diese Geschichten erzählen, wenn wir über unsere Ausstellungen im Chinese Canadian Museum sprechen.“

Die Geschichte wird unter der Werbung fortgesetzt

Letztendlich sagte Wong, dass das Museum allen Kanadiern gehöre, unabhängig von ethnischer oder kultureller Herkunft. Sie sagte, sie hoffe, dass Menschen aus allen Teilen der Gemeinschaft die neue Einrichtung nutzen werden, um mehr über die Herausforderungen zu erfahren, denen sich die Menschen bei ihrem Streben nach einem multikulturellen Kanada gegenübersehen.

„Das gilt für uns alle, denn die chinesisch-kanadische Geschichte ist im Wesentlichen Teil der gesamten Geschichte von British Columbia“, sagte sie. „Es ist ein grundlegender Teil der gesamten kanadischen Geschichte und ein ganz entscheidender Moment für uns alle.“