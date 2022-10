Neues britisches Kabinett: Premierminister Sunak setzt auf breite Unterstützung

Stand: 26.10.2022 07:47 Uhr

Der neu gewählte britische Premierminister Sunak will seine Partei nach dem turbulenten Abgang seines Vorgängers einen. Mit der Ernennung seines Kabinetts setzt er erste Akzente. Einige rechte Hardliner feiern ein Comeback.

Die britischen Tories sind auch nach dem Abgang von Liz Truss als Premierministerin tief gespalten. Ihr Nachfolger Rishi Sunak will die Konservativen nun in ruhigeres Fahrwasser steuern. Mit einem Kabinett aus Anhängern und Vertretern anderer Parteiflügel versucht er, sich breite Unterstützung zu sichern. Sunak ersetzte rund ein Dutzend Mitglieder des bisherigen Truss-Kabinetts. Er behält jedoch mehrere hochrangige Vertreter.

Finanzminister Jeremy Jagd bleibt im Amt. Andererseits Veränderungen Grant Shapps vom Innenministerium zum Wirtschaftsministerium. Beides soll für Stabilität in der Wirtschaft und auf den Finanzmärkten sorgen. Andererseits ist die erneute Einberufung des Suella Bravermann als Innenminister als Zugeständnis an den rechten Parteirand.

Braverman war vor etwa einer Woche kurz vor Sunaks Vorgängerin Truss zum Rücktritt gezwungen worden, nachdem sie zugegeben hatte, dass sie gegen die Ministerregeln verstoßen hatte. Braverman steht für eine extrem harte Einwanderungspolitik und will Migranten, die auf Schlauchbooten ankommen, so schnell wie möglich über den Ärmelkanal nach Ruanda ausfliegen.

Raab kehrt als Justizminister zurück

Sunak machte auch mit anderen Personalien deutlich, dass er am rechtskonservativen Kurs der Tories festhalten werde. Bekannt als „Krieger der Kulturschlachten“. Kemi Badenoch ist Ministerin für Frauen und Gleichstellung. Dominik Raabder als enger Verbündeter von Sunak und stellvertretender Premierminister ins Justizministerium zurückkehrt, wurde für seinen Plan kritisiert, mit einer sogenannten Bill of Rights den Einfluss der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte auf die britische Gesetzgebung zu verringern .

Auch der neue Umwelt- und Landwirtschaftsminister sitzt am Kabinettstisch Therese Kaffee. Sie gilt als engste Verbündete von Truss. Mit Ben Wallace, der Verteidigungsminister bleibt, gehört auch ein Unterstützer von Ex-Premier Boris Johnson zur neuen Regierung. Außenminister James Cleverley behält Amt von der vorherigen Regierung.

„Kabinett des Chaos“

Die Personalien haben bereits Kritik ausgelöst. Die renommierte britische Menschenrechtsanwältin Jessica Simor twitterte, dass ein kurzer „Moment der Hoffnung“ wieder einmal in Trümmern lag. „Sie zerstören alles, was in diesem Land gut ist, und machen alles, was schlecht ist, noch schlimmer“, schrieb Simor und bezog sich auf die Tories, die Großbritannien in den letzten 12 Jahren regiert haben.

„Das ist kein Neuanfang“, twitterte die oppositionelle Labour-Abgeordnete Rosena Allin-Khan. „Es ist dasselbe konservative Kabinett des Chaos“, sagte sie.

Die Wirtschaftsreform geriet zum Fiasko

Sunak kündigte gestern an, dass seine Regierung nach den Fehlern und dem Chaos der vorherigen Regierung Integrität, Professionalität und Verantwortung zeigen werde. „Vertrauen muss man sich verdienen und ich werde mir Ihr Vertrauen verdienen“, sagte der 42-Jährige in der Downing Street. Heute muss Sunak erstmals Fragen britischer Abgeordneter im Parlament beantworten.

Er ist bereits der dritte Premierminister innerhalb von zwei Monaten, nachdem seine Vorgängerin Truss nach nur rund sechs Wochen mit ihren radikalen Wirtschaftsreformen gescheitert und endgültig zurückgetreten ist. Sunak tritt sein Amt inmitten einer Wirtschaftskrise an, die die Staatsfinanzen stark in Mitleidenschaft gezogen hat.

Laut einem Bericht der Zeitung The Times muss ein 40-Milliarden-Pfund-Loch gestopft werden. Sunak soll bereits überlegt haben, den Haushaltsentwurf nächste Woche zu verschieben. Es wird angenommen, dass er sich heute mit Finanzminister Hunt treffen wird, um seine Vorschläge zur Steuererhöhung und Kürzung der öffentlichen Ausgaben zu erörtern, heißt es in dem Bericht.