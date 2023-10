Auf dem Album „We buy Diabetic Test Strips“ vermischt das Hip-Hop-Duo Armand Hammer schlechte Nachrichten über das Ende der Gesellschaft mit fiesem Soul-Sampling.

Der Alltag ist ein ständiger Kampf. Auch das US-Hip-Hop-Duo Armand Hammer beleuchtet auf seinem neuen Album schonungslos die Stromschnellen dieses gesellschaftlichen Strudels. „We Buy Diabetic Test Strips“ heißt die Sammlung von 15 Songs der beiden Rapper Elucid und Billy Woods. Die beiden Stars des Underground-Hip-Hop sorgen seit Jahren mit musikalisch innovativen und textlich anspruchsvollen Reimen für Dynamik und Druck.

Ihr Albumtitel spielt auf den Schwarzmarkt für Diabetestests in den USA an. Krankenversicherte können diese Teststreifen auf Rezept erhalten. Wenn Sie sie nicht selbst verwenden, können Sie sie weiterverkaufen. Abnehmer gibt es genug – Menschen ohne Krankenversicherung, die sich die Schnäppchenpreise der Apotheke für die Tests nicht leisten können. Es hat sich ein riesiger Sekundärmarkt entwickelt, auf dem professionelle Wiederverkäufer enorme Gewinne erzielen.

Willkommen in der Welt von Armand Hammer, einem Schattenreich extremer Ungleichheit, brutaler sozialer Konflikte, Hoffnungslosigkeit und – zumindest scheinbarer – Hoffnungslosigkeit. Die Reime des Rap-Duos sind voller solcher – oft nur einzeiliger – Anspielungen auf komplexe gesellschaftliche Umbrüche. Damit ist der Songtext ein lakonisches Konzentrat alltäglicher Beschreibungen des schwarzen Lebens in den USA. „Das Leben ist im Grunde das Frühstück von morgen“, erklärt Billy Woods gleich zu Beginn von „Landlines“.

Und er zeigt lakonisch, was los ist. Wie es sich gehört, ist das nicht das Thema von Armand Hammer. Wen interessieren globale Krisen wie der Klimawandel oder die wiederauflebende Angst vor einem Atomkrieg, wenn selbst die nächste Umgebung von sozialer Kälte geprägt ist: „Die Erde wird wärmer, wir gehen in die andere Richtung“, rappt Elucid in „Total Recall“. Alles ist wie immer – der Kampf ums Überleben verdrängt jede Form von Mitgefühl.

Die Flöte geht gut

Der britische Jazzmusiker Shabaka Hutchings, bekannt als Mastermind der Band Sons of Kemet, spielt Flöte. Die Live-Instrumentierung ist für Armand Hammer eine Premiere – und sie funktioniert besonders gut. Im Begleittext zum Album heißt es, dass Jam-Sessions mit Hutchings und anderen Künstlern im vergangenen Jahr die Grundlage für die Songs bildeten.

Anders als beim sehr homogenen Vorgänger „Haram“ (2021), den Armand Hammer alleine mit Produzent The Alchemist aufnahm, legten Elucid und Billy Woods diesmal Party-Sessions mit dem Who-is-Who des US-Underground-Hip-Hops ab. Als Produzenten holten sie Jpegmafia, EL-P, Kenny Segal und DJ Haram. Außerdem gab es MCs wie Cavalier, Junglepussy, den Elektronikproduzenten Moor Mother und Pink Siifu.

Dadurch klingt die Musik wie ein sehr gutes Mixtape, sie überzeugt durch ihre Dramaturgie. Das erste Drittel wird von Jpegmafia dominiert. Nach dem Eröffnungsstück „Landlines“, das den Charakter einer Ouvertüre hat, folgt „Woke Up And Asked Siri How I Am Gonna Die“. Es klingt fast wie entspannte Lounge-Musik, wenn die abrupt eingestreuten Soundsamples nicht immer wieder aufhorchen lassen würden. Spuren von Gitarren-Feedback, Vibraphon und Sounds, die einem 60er-Jahre-Sci-Fi-B-Movie entnommen sein könnten, gepaart mit einem geradlinigen Beat machen „When It Doesn’t Start With A Kiss“ zum ersten Highlight.

DJ Haram untermalt Pink Siifus Punk-Rap in „Trauma Mic“ mit viel Lärm. Produzent El-P (von Run The Jewels) hingegen sorgt in der Mitte des Albums in „The Gods Must Be Crazy“ mit rollenden Beats für Dancefloor-Tauglichkeit. Der eingängigste Titel des Albums.

Shabaka Hutchings‘ Flöte und Will Greens lärmende Dubbeats trüben Junglepussys Rap: „I got Nothing to beweisen / Dressed up for me / I ain’t here to impress this dudes“, reimt sie auf „Empire BLVD“.

In den letzten Stücken konterkarieren Seb Bash, Black Noi$e und Jeff Markey die harte Realität mit sanften Jazz-Samples. Der erprobte Lebenswille ächzt unter einem Berg unbezahlter Rechnungen. „Don’t lose your job“ – ein Liedtitel als warnende Lagebeschreibung. Und Elucid singt: „Was dich nicht umbringt, macht dich noch schwärzer.“