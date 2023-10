tz Welt

Teilt

Kaufland kündigt in Deutschland nicht nur Schließungen, sondern auch Neueröffnungen an. An welchen Standorten das Filialnetz des Lebensmittelriesen erweitert werden soll, lesen Sie hier:

mehr zum Thema Kaufland eröffnet neue Filialen in Deutschland: Diese Standorte kommen

Während Kaufland bei manchen wahrscheinlich für Enttäuschung sorgt, gibt der Lebensmittelriese anderen Grund zur Freude. Kürzlich wurde bekannt, dass mehrere Kaufland-Standorte in Deutschland geschlossen werden. Aber es gibt auch gute Nachrichten über Kaufland.



echo24.de verrät, welche neuen Filialen Kaufland bald in Deutschland eröffnen wird.

Bundesweit verfügt Kaufland derzeit über mehr als 770 Filialen – weitere sollen folgen. Zusätzlich zu den bereits angekündigten Standorten könnten noch weitere hinzukommen. Einige der erworbenen Real-Standorte warten derzeit noch auf ihre Wiedereröffnung. Gegenteil echo24.de Auch Kaufland erklärt: „Grundsätzlich sind wir immer an attraktiven Standorten interessiert und streben danach, unser Filialnetz weiter auszubauen.“ (lis)