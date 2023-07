Für Frauen wie diese ist es zumindest irreführend, Karen genannt zu werden, Tendenz zur Irreführung. Ihr Vorname gilt in Amerika als Synonym für privilegierte Mittelklasse-Dominas mit einer elitären, reaktionären, ja sogar rassistischen Weltanschauung, die kaum weiter von Karen Pirie entfernt sein könnte – nicht nur, weil die Titelfigur einer beeindruckenden ZDF-Serie in Schottland statt in New Hampshire lebt.

Karen Pirie ist Detective Sergeant in der Universitäts- und Golfstadt St. Andrews am nordöstlichen Rand Großbritanniens, wo die Ansichten konservativ, die Chefs machohaft und die Hautfarbe weiß ist. DS Piries Liebhaber hingegen ist schwarz, links denkend und feministisch handelnd. „Es ist keine gute Zeit, Karen zu sein“, sagt sie zu Beginn eines dreiteiligen Kriminalromans, der trotz der kriminellen Hintergrundgeschichte eher eine Milieustudie als eine Mordjagd ist.

Karen Pirie hat die Aufgabe, einen ungelösten Fall zu lösen

Die junge Polizistin mit dem Longbob-Haarschnitt braver Mädchen soll einen ungelösten Fall aufklären, der seit Englands EM-Trauma 1996 ungelöst in den Akten liegt. Während schottische Fußballfans im Pub der umjubelten Kellnerin Rosie (Anna Russel-Martin) noch die Halbfinalniederlage gegen Deutschland feiern, stirbt sie unweit ihres Pubs vor einer Kathedrale. Dann gibt es verdächtige Studenten, die früh am Tatort waren; Nach einer kurzen Haftzeit werden jedoch alle drei freigelassen und nichts passiert.

Ein Justizskandal – sagt die Bloggerin Bel Richmond (Rakhee Thakrar) in ihrem Podcast rund 25 Jahre später und sorgt für Kopfzerbrechen bei den Ex-Studenten, die heute angesehene Persönlichkeiten vom Professor über den Arzt bis zum Künstler sind, bei den Ermittlungsbehörden, denen die Wiederaufnahme alter Fälle natürlich übel ist. Und zu guter Letzt noch Inspektor Pirie (Lauren Lyle), der sich mit dem jungen Polizisten Murray (Chris Jenks) anlegt und – populärer Kriminalwitz – in ein Wespennest sticht.

Immer mehr Widersprüche

Je tiefer das Duo von der Gegenwart bis in die 90er Jahre vordringt, desto mehr Widersprüche entdecken sie. Alte Wunden werden geöffnet und neue hinzugefügt. Verdächtige von einst agieren nicht weniger rätselhaft als ihre Ermittler, die schon damals seltsam sorglos mit Informationen wie der um Rosies heimliches Baby umgingen und heute ebenso wenig Ermittlereifer an den Tag legen – ein Umstand, der Karen Pirie – die Geschichte und ihre Hauptfigur – in düstere Abzweigungen des Mainstreams der konventionellen Kriminalliteratur führt. Glücklich!

Denn mit allerlei Rückblenden und Zeitsprüngen in einer traumhaft schönen, aber keineswegs süßen Umgebung erzählt Regisseur Gareth Bryn tatsächlich ein eher gewöhnliches Krimi-Stück zum Mitmachen, Mitdenken, Mitfiebern, basierend auf dem auch hierzulande beliebten Bestseller von Val McDermid (Drehbuch: Emer Kenny). Aber Karens eigener Name wäre weniger verdächtig, wenn er nicht die Metaebene der x-ten in Großbritannien gedrehten Krimiserie mit ungewöhnlichem Polizeipersonal enthalten würde.

Mit Trotz gegen gläserne Decken

Lauren Lyle navigiert ihre Figur mit jungenhaftem Trotz gegen die gläsernen Decken von Frauenfeindlichkeit und #MeToo, durch die große Brüder das Gefühl haben, dass sie selbst erwachsene Schwestern immer noch gewaltsam vor der Realität schützen müssen, während sie gleichzeitig die Epidemie patriarchaler Beziehungsmorde namens Femizid anerkennen. In dieser Atmosphäre wird DS Pirie auf allen Ebenen diskriminiert, sticht aber umso mutiger durch und setzt damit Zeichen weiblicher Durchsetzungskraft jenseits feministischer Parolen.

Dass sie, so viel sei vorab verraten, dennoch jenen kalten Fall löst, den höherrangige Herren der Schöpfung einst blind und teils mit offenen Augen auf Eis gelegt haben, wird von der ersten bis zur 270. Minute der Serie immer belangloser. Das zeigt Karen den Jungs, ohne ihre Machtspiele zu kopieren, lässt es aber nie raus. Vielen Dank dafür, ich möchte fortfahren.

„Karen Pirie – Echo einer Winternacht“ wird am Sonntag, 23. Juli, ab 22:15 Uhr im ZDF ausgestrahlt