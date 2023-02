Gute Nachrichten voor alle motorsportfans. ProSieben en de DTM fahren gemeinsam in de Zukunft. Seven.One Sports, de Sportbusiness-Unit van Seven.One Entertainment Group, en de ADAC waren een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de getroffen jaren. ProSieben überträgt auch in Zukunft alle Rennen live en exclusief.

„Ran“-Sportchef Alexander Rösner: „Ons erfolgreiche Partnershipschaft mit der DTM heeft niets meer opgeleverd. In beide gevallen hebben beide Jahren sich die Serie noch een van de meest uiteenlopende gebieden die hun Veränderung bewiesen. Damit steht sie nicht nur für Motorsport auf höchstem Level, sondern verbindet Tradition mit Innovation. Wer are die DTM mit unserem ‘ran racing’-Team weiter bestens in Szene setzen and erzählen ihre Geschichten auf und neben den Strecken.”

ADAC Sports President Dr. Gerd Ennser: „ProSieben hoed in de afgelopen jaren een hoge motorsportkompetenz aufgebaut en sich in der für die DTM wichtigen jugen Zielgruppe mit starken Marktanteilen durchgesetzt. Die DTM is het Aushängeschild van de Duitse Motorsports en mit ProSieben met de perfecte TV-Partner voor deze Serie en onze Seite. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ProSieben in den kommenden Jahren.”

Diesjährige DTM-seizoen begint op 27 mei 2023 in Oschersleben. Insgesamt gibt es 16 Run een acht Standorten. ProSieben stelden ons voor dat het #ranDTM-Team met Moderationsduo Andrea Kaiser en Matthias Killing sowie Commentator Eddie Mielke. Ik ben verliefd op de populäre en traditiesreiche Automobilsportserie eerste keer op ProSieben – mit Erfolg. Die DTM-overtredingen zijn tot 9,1 Prozent Marktanteil in der Relevanzzielgruppe der 14- tot 49-jarigen.