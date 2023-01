Neuer Verteidigungsminister: Wer ist Boris Pistorius? | Deutschland | DW

Boris Pistorius (SPD) gehörte nicht zu den Favoriten auf die Nachfolge der zurückgetretenen Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD). Polizei, Innere Sicherheit, Cyberkriminalität, Migration und Sport, das ist seit 2013 die Welt des niedersächsischen Innenministers. Doch der 62-jährige Jurist verfügt nicht nur über langjährige Erfahrung in der Führung eines Ministeriums, sondern auch eine weitere Anforderung, die im Bundesverteidigungsministerium durchaus gefragt ist: Boris Pistorius gilt als durchsetzungsstark und umtriebig.

Pistorius sagte in Hannover, er sei sich der Verantwortung und der großen Bedeutung der Aufgabe sehr bewusst. „Das Verteidigungsministerium ist auch in zivilen Zeiten, in Friedenszeiten und mehr noch in Zeiten, in denen die Bundesrepublik Deutschland – indirekt – in einen Krieg verwickelt ist, eine große Herausforderung.“ Er sei sich daher „der Verantwortung und der großen Bedeutung dieser Aufgabe“ sehr bewusst. „Umso dankbarer bin ich, dass mir das Vertrauen entgegengebracht wird und ich mich vom ersten Tag an mit 150 Prozent in diese Aufgabe stürzen werde.“

2022 gewann die SPD erneut die Wahlen in Niedersachsen: Bundeskanzler Olaf Scholz mit Ministerpräsident Stephan Weil (links) und Boris Pistorius (rechts)

Wenig Zeit zum Trainieren

Es bedarf dringend großer Anstrengungen, um die Bundeswehr wieder auf Kurs zu bringen. Nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine versprach die Kanzlerin der Truppe 100 Milliarden Euro Sondervermögen. Damit soll die Bundeswehr modernisiert werden, die über veraltete Ausrüstung, zu wenig Munition und ein massives Personalproblem klagt. Die Wehrbeauftragte des Bundestages, Eva Högl, zeichnete kürzlich ein verheerendes Bild von der Lage der Truppe und sagte, es seien 300 Milliarden Euro nötig, um die Bundeswehr zukunftsfähig zu machen.

„Pistorius ist ein äußerst erfahrener Politiker, der Erfahrung in der Verwaltung hat, sich seit Jahren mit Sicherheitspolitik beschäftigt und mit seiner Kompetenz, seinem Durchsetzungsvermögen und seinem großen Herzen genau der Richtige ist, um die Bundeswehr durch diese Zäsur zu führen“, so der Bundeswehrchef Bundeskanzlerin teilte Regierungssprechern mit. Scholz sagte später: „Er ist nicht nur ein Freund und guter Politiker, sondern auch jemand, der sehr viel Erfahrung in der Sicherheitspolitik hat, der in seiner bisherigen Funktion bei der Bundeswehr sehr offen und eng gearbeitet hat und der auch die Kraft hat und Ruhe, die man angesichts der aktuellen Wende für eine so große Aufgabe braucht. Ich bin überzeugt, dass das jemand ist, der bei der Truppe arbeiten kann und den Soldaten sehr gefallen wird.“

Vereidigung am Donnerstag, Freitag nach Ramstein

Auch Olaf Scholz wird sich für Pistorius entschieden haben, weil er ihm zutraut, sich schnell in die komplexe Thematik einzuarbeiten. Er soll am Donnerstag im Bundestag vereidigt werden. Gleich darauf folgt ein wichtiger Termin: ein Treffen mit dem amerikanischen Verteidigungsminister Lloyd Austin. Am Freitag werden die NATO-Verteidigungsminister auf dem Luftwaffenstützpunkt Ramstein über weitere Militärhilfe für die Ukraine beraten.

Aus technischer Sicht ist die Verteidigungsabteilung für Boris Pistorius Neuland. Abgesehen davon, dass er 1980/81 seinen Wehrdienst bei der Bundeswehr abgeleistet hat, hat er keine Erfahrung im militärischen Bereich. Er hat Erfahrung mit dem Thema Polizei. In Niedersachsen hat er den Sicherheitsapparat zusehends umgebaut. Mit vielen jungen Beamten und der Idee, dass die Polizei für die Bürger da sein sollte. Pistorius sieht die Polizei als Kontaktstelle in der Gesellschaft und als wichtigen Pfeiler der Demokratie. Dazu gehörte auch das Vorhaben, die Polizei langfristig stärker gegen extremistische Bestrebungen zu machen. Dafür hat er geworben.

„Die Bundeswehr muss sich auf eine neue Situation einstellen, die mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine entstanden ist“, sagte Pistorius. „Mir ist es wichtig, die Soldatinnen und Soldaten sehr eng in diesen Prozess einzubinden und mitzunehmen. Und die Truppe kann sich darauf verlassen, dass ich ihnen bei Bedarf zur Seite stehe. Ich will die Bundeswehr stark machen für die Zukunft.“ “

Bundespolitische Ambitionen

Pistorius gilt in Niedersachsen als Politiker, der stets um die Ecke denkt. „Die Überschwemmungen im Ahrtal, Putins völkerrechtswidriger Angriffskrieg gegen die Ukraine und Rückwirkungen auf die innere Sicherheit in Deutschland und Niedersachsen – das sind nur zwei Ereignisse, die die Bedeutung unterstreichen“, sagte er kürzlich.

In Niedersachsen kümmerte sich Boris Pistorius intensiv um den Umbau der Polizei

Pistorius werden seit langem bundespolitische Ambitionen nachgesagt. 2017 war der Sozialdemokrat Innenminister im Schattenkabinett des damaligen Kanzlerkandidaten Martin Schulz, wäre also bei einem Wahlsieg der SPD wohl Bundesinnenminister geworden. Für dieses Amt wurde er 2021 auch im Kabinett von Olaf Scholz gehandelt. 2019 kandidierte Pistorius mit der sächsischen Ministerin Petra Köpping für den Bundesvorsitz der SPD, wo er unter anderem gegen Olaf Scholz antrat. Am Ende gewannen Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans.

Verbal aggressiv und klar im Ausdruck

Mit der Entscheidung für Pistorius gibt Scholz seine bisherige Linie auf, dass Männer und Frauen im Kabinett paritätisch vertreten sein sollen. Die Männer sind jetzt in der Überzahl.

Pistorius ist ein anderer Typ als Olaf Scholz. Er ist verbal aggressiv und drückt sich klar aus. Sein beruflicher Werdegang begann mit einer Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann, bevor er in Osnabrück und Münster Rechtswissenschaften studierte. Der gebürtige Osnabrücker ist verwitwet und hat zwei Kinder. Im Oktober 2016 wurde bekannt, dass er mit Doris Schröder-Köpf, der vierten Frau von Altkanzler Gerhard Schröder, liiert war. Mittlerweile hat sich das Paar wieder getrennt.

Pistorius spielt Laschet

Pistorius hat auch Humor. Über ihn ist folgende Geschichte bekannt: Vor der Bundestagswahl 2021 sei ein Reporter im Foyer des Bundesrates – dem Parlament der Länder in Berlin – auf Pistorius zugegangen und habe ihn um ein Live-Interview gebeten. Der Reporter hatte Pistorius jedoch verwirrt. Er hielt sich für Armin Laschet (CDU), der damals Bundeskanzler werden wollte. Pistorius zeigte nichts und löste die Situation erst kurz vor dem Live-Interview. Am Ende soll auch der Reporter gelacht haben.