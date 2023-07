Der Gesamtmarkt für börsengehandelte Indexfonds in Europa hat mittlerweile ein Volumen von 1,4 Billionen Euro. (Foto: mauritius images / James Thew / Alamy)

Frankfurt Es ist eine bemerkenswerte Trendbewegung: In Europa besteht nicht nur eine höhere Nachfrage nach börsengehandelten Indexfonds als im Vorjahr. Auch im ETF-Bereich verlagert sich das Interesse hin zu Anleihenprodukten und im Aktienbereich hin zu Schwellenländern. Das zeigen aktuelle Daten des französischen Vermögensverwalters Amundi.

Der Übersicht zufolge erwarben Anleger im ersten Halbjahr ETFs für einen Nettobetrag von 66,7 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Für das Gesamtjahr 2022 betrug der entsprechende Wert lediglich 82,0 Milliarden Euro. Allerdings ist zu bedenken, dass das vergangene Jahr von starken Verlusten an den Wertpapiermärkten geprägt war.

Die Anleger konzentrierten sich erneut deutlich stärker auf Anleihen-ETFs – was sich auch an den Zuflüssen von insgesamt 32,6 Milliarden Euro zeigt. Das ist schon jetzt mehr als im gesamten Jahr 2022. Grund dafür sind massive Zinserhöhungen. In den USA, dem weltweit führenden Markt, sprangen die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen von 0,5 Prozent auf zeitweise über vier Prozent.

Staatspapiere zum Schutz

