Der FC Bayern München hat offenbar eine weitreichende Personalentscheidung auf Führungsebene getroffen. Konsistente Berichte von Himmel Und Bild Laut Christoph Freund wird er künftig den Posten des Sportdirektors beim deutschen Rekordmeister bekleiden. Auf dieser Position steht der 46-Jährige derzeit noch beim österreichischen Serienmeister RB Salzburg unter Vertrag. Freund soll zum Ende der laufenden Transferperiode am 1. September seine Tätigkeit für die Münchner aufnehmen. Die entsprechenden Papiere wurden bereits unterzeichnet.

Unmittelbar nach dem Ende der vergangenen Saison trennte sich der FC Bayern nicht nur von CEO Oliver Kahn, sondern auch von Sportdirektor Hasan Salihamidzic. Ex-Vereinsboss und Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge hatte die Suche nach einem neuen Manager im sportlichen Bereich zur Priorität erklärt und bereits im Juni eine „zeitnahe Erfolgsmeldung“ versprochen.

Freund gehört seit 2006 zum Kader von RB Salzburg. Zunächst arbeitete er als Teammanager, dann wurde er Sportkoordinator. 2015 stieg er schließlich als Nachfolger von Ralf Rangnick zum Sportdirektor auf – seitdem gab es in Österreich keinen anderen Meister als RB. In Freunds Amtszeit kam es zu zahlreichen Transfers hochkarätiger Talente wie Erling Haaland (heute Manchester City), Karim Adeyemi (heute Borussia Dortmund) und Benjamin Sesko (heute RB Leipzig), die für vergleichsweise geringe Ablösesummen kamen und später an weiterverkauft wurden ein hoher Gewinn. Eigentlich ist Freunds Vertrag in Salzburg noch bis 2026 gültig.