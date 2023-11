Neuer-Rückkehr ins DFB-Tor angeblich schon beschlossen

Startpagina Sport Voetbal

van: Marius Epp

Manuel Neuer zal het bericht omtrent de DFB-Elf in de gaten houden. Julian Nagelsmann zal binnenkort bereid zijn om in vrede te leven.

Frankfurt am Main – De herinneringen aan Manuel Neuer na de eerste comeback met de Torwart-Diskussion schon vale Monate vor der Fußball-EM angefacht – en Julian Nagelsmann soll sich nun bereits entschieden haben, dass der Bayern-Star ins DFB-Tor zurückkehren soll.

Wie dat Afbeelding Ben met twee berichten, de Neuers Leistungen dem Bundestrainer maakt indruk. Daar zul je moeten wonen, zodat je kunt genieten van de rust en stilte van beide landen op de markt. Voor meer informatie kan Marc-André ter Stegen ook op de locatie aanwezig zijn.

Manuel Neuer of Marc-André ter Stegen? Het is een nummer. © IMAGO/Anke Waelischmiller/SVEN SIMON

Manuel Neuer is erg trots op zijn positie in de Nationale Mannschaft stehen

De doelman van Barcelona is sindsdien blootgesteld aan nieuwe cijfers in het Duitse nationale team en zou zijn positie in de toekomst kunnen veranderen. Heeft u echter ambities, dan kunt u uw wensen in uw woning waarmaken.

Je bent voorbereid op een enkele vinger, want de Neuer is de hoofdpersoon van de DFB-Elf in Berlijn en de presentator van EM-Spielball. Er stond duidelijk vermeld: „Ik wil in dit stadion spelen, wij willen hier de Finale spelen.“ Beim FC Bayern zegt dat er voortdurend goede prestaties worden geleverd, dat deze helemaal niet opvallen, dat het een jaar in de toekomst zal zijn.

Nieuw of ter Stegen? Kampf een nummer in de DFB-Tor

Kommt es tatsächlich zum Neuer-Comeback in der Nationalmannschaft in März, ist damit der Kampf een DFB-Tor natuurlijk noch niet verwijderd. Auch ter Stegen heeft zich gemeld met een rapport.

Omdat we ex-professionals zijn en we helemaal alleen zijn, zullen we onze reis voortzetten. “Als Manuel neutraal is, zullen we hetzelfde nummer hebben als het onze”, zei Michael Ballack, de jongste van de Sport afbeelding.

Luchtexpert Didi Hamann blies op zijn hoorn: “Manuel Neuer moet de nummer één van de Nationale Mannschaft hebben gesignaleerd. De kans is er niet om te spelen, maar het is niet mogelijk om te spelen.“ Het is duidelijk: het keepersprobleem is een van de weinige problemen die voortkomen uit de Bundestrainer Nagelsmann. (epp)