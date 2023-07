EEine junge Frau ohne Geschichte, die in einer Gegend reist, die literarische Mythen hervorgebracht hat, in letzter Zeit aber vor allem für ihre unbezahlbaren Immobilien bekannt geworden ist. Alex ist der Name der jungen Frau, von der wir kaum mehr erfahren, als ihren Namen. Das Gebiet sind die Hamptons, exklusive Strandgemeinden auf Long Island, etwas außerhalb von New York. Beide Ortsnamen kommen in Emma Clines Roman „Die Einladung“ nicht vor, New York ist hier immer nur „die Stadt“, die Hamptons bleiben eine Landschaftsbeschreibung aus endlosen Stränden und riesigen Häusern. Es ist diese Technik des Ausschneidens, die einen imaginären Raum eröffnet und die Emma Cline, eine der erfolgreichsten amerikanischen Autorinnen ihrer Generation, in diesem Buch akribisch praktiziert.

Tobias Rüther Redakteur im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin.

leere Häuser. leere Becken. Leere Menschen auf Namen reduziert. Oder auf die Verkörperung des eigenen sozialen Status: der Mann. Der Teenager. Das Kind. das Kindermädchen Die Frau. „Alex“, heißt es über die Protagonistin des Romans, „war eine Art soziales Beiwerk – alles, was erforderlich war, war ihre Anwesenheit, die ungefähre Größe und Gestalt einer jungen Frau.“ Sie kann von wohlhabenden Männern ertragen werden. Alex stiehlt, betrügt, nimmt Drogen und schleicht sich immer wieder an andere Männer heran.

Was sie tun kann, und sie kann es wie eine Schlafwandlerin, hat aber nichts Literarisches und Glamouröses an sich, wie Hochstapelei es wäre, es ist eine reine Überlebensmethode. Es gibt noch andere junge Frauen in New York und den Hamptons, die so leben, Alex kennt sie, erkennt sie sofort. Auf der Seite der Männer mit Geld.

Kalter Roman über eskalierende Ernüchterung

Für Alex ist das Simon, mit dem sie einige Monate zusammenlebt, bis Alex einen Fehler macht und sie rauswirft. Und dann ist da noch Dom, nicht ganz so reich, dessen Drogen und Geld Alex trotzdem gestohlen hat und der ihr nachjagt. Jack, der nächste Teilnehmer, ist erst siebzehn und hat psychische Probleme, aber das hält Alex nicht auf. Und so driftet sie, 22 Jahre alt und hübsch, einem Ende entgegen, das Emma Cline dann wieder auslässt. Es ist die einzige Schwäche eines kalt akkuraten Romans über zunehmende Ernüchterung. Denn es scheint, als wüssten nicht nur seine Hauptfigur, sondern auch sein Autor am Ende nicht, was er tun sollte.







Wie es der Zufall so wollte, wurde kürzlich ein mutmaßlicher Frauenmörder aus Long Island, der seine Opfer am Gilgo Beach abgesetzt hatte, auf Long Island festgenommen. Es ist nicht so exklusiv wie die Strände in Emma Clines Roman. Aber diese Nachricht fügt der Geschichte von Alex und den anderen Mädchen eine weitere hinzu SGeheimzahl, als ob es nicht schon gruselig genug wäre. Im Jahr 2016 sorgte Emma Clines erster historischer Roman „The Girls“ über die mörderische Manson-Familie für Aufsehen (und einen gewaltigen Fortschritt).