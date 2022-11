Neuer Posten in NRW: Wüst macht Ziemiak zum CDU-Generalsekretär

Neuer Posten in NRW

Mit dem Amtsantritt von CDU-Chef Merz endete Ziemiaks Zeit als Generalsekretär der Bundespartei. Bis dahin war der 37-Jährige an prominenter Stelle an der Neuordnung der Partei nach Angela Merkel beteiligt. Nun holt ihn Ministerpräsident Wüst nach Nordrhein-Westfalen.

Paul Ziemiak wird neuer Generalsekretär der CDU in Nordrhein-Westfalen. Der Landesvorstand unterstützte bei einer Sitzung in Düsseldorf einen entsprechenden Vorschlag des Landesvorsitzenden und Ministerpräsidenten Hendrik Wüst. Der ehemalige Generalsekretär der Bundes-CDU soll seine neue Arbeit als Generalsekretär daher ab sofort interimsweise aufnehmen. Für die offizielle Ernennung bedarf es allerdings noch eines Parteitagsbeschlusses. Eine solche findet erst im nächsten Jahr statt.

Der 37-jährige Ziemiak war von 2014 bis 2019 Bundesvorsitzender der Jungen Union. Seit 2017 ist er Bundestagsabgeordneter. Zwei Studienversuche scheiterten. 2018 schlug ihn die damalige Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer nach ihrer Wahl auf dem Parteitag in Hamburg als neuen Generalsekretär vor. Der Schritt wurde von den neuen Vorsitzenden als Versuch gewertet, die Lager ihrer unterlegenen Konkurrenten Friedrich Merz und Jens Spahn, deren Unterstützer und Sympathisanten Ziemiak waren, zu integrieren. Diesen Posten behielt er auch unter dem nächsten Parteivorsitzenden Armin Laschet. Sein Nachfolger Merz wiederum schlug daraufhin Mario Czaja für den Posten vor, den er im Januar 2022 antrat.

Organisator und Digitalisierung

Ziemiak baut sich einen Ruf als Krisenmanager auf. Damals versuchte die CDU nach dem Abgang der langjährigen Bundeskanzlerin Angela Merkel eine Neuordnung. In diese Zeit fiel unter anderem der Wahlskandal in Thüringen, als die CDU gemeinsam mit AfD und FDP den liberalen Thomas L. Kemmerich zum Ministerpräsidenten wählte, was auch zum Rücktritt von AKK führte.

Zudem steuerte Ziemiak die Partei organisatorisch durch weite Teile der Corona-Pandemie und baute die digitale Teilhabe der Mitglieder aus. Besondere Anerkennung erlangte Ziemiak mit der Organisation des ersten rein digitalen Parteitags der CDU im Januar 2021. Die Entwicklung eines neuen Grundprogramms wurde in seiner Amtszeit nicht abgeschlossen.

In Nordrhein-Westfalen folgt er nun auf Josef Hovenjürgen, der sein Amt nach seiner Ernennung zum Parlamentarischen Staatssekretär im Juni niederlegte.