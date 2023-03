Die braziliaanse Nationalmannschaft sucht einen neuen Trainer. Die Medien speculeerden over grote namen van Pep Guardiola en Carlo Ancelotti. Einem Message zufolge hat auch Joachim Löw Interesse an dem Job.

Der ehemalige Fußball-Bundestrainer Joachim Löw soll Geïnteresseerd in een baan als bondscoach in Brazilië. Het kan een programma van “Bild” worden van 63 jaar dat nachfolge von Tite. Details oder Angaben zur Quelle der Information gab es nicht.

Löw oorlog van 2006 tot 2021 Cheftrainer van DFB-Auswahl en zijn co-trainer onder Jürgen Klinsmann. 2014 won er met het DFB-Team bij der WM in Brasilien den Titel, nachdem es im Halbfinale ein Denkwürdiges 7:1 gegen die Gastgeber gegeben hatte. Nach dem Aus im Achtelfinale bei der EM 2021 war Löw zurückgetreten.

Tite hatte die Seleção vom Weltmeister von 1994 en ehemaligen Bundesliga-Profi Dunga übernommen. 2019 werd gewonnen door Brazilië tijdens de Copa América, met een WM-oorlog in de Viertelfinale Schluss – in Rusland 2018 tegen België, in Qatar 2022 tegen Kroatië. Nach dem Aus in de oorlog in Qatar Tite unter anders für seine Auswahl der Elfmeterschützen kritisiert. Superster Neymar wäre eerste als Fünfter dran wesen – dazu kam es aber nicht mehr.

Tite hatte schon vor der WM in Qatar bang, dass er nach dem Turnier als Nationaltrainer aufhört. Über etliche Kandidaten – von Pep Guardiola über Jorge Sampaoli bis zu Carlo Ancelotti – gab es schon Spekulationen. Als een Nachfolger gefundeerd is, soll der frühere Bundesligaprofi Ramon Menezes den Trainer posten vorläufig übernehmen.

Der 50 Jahre alte Menezes speelde onder de naam Ramon Hubner van Bayer Leverkusen. In seizoen 1995/96 stond het offensief Mittelfeldspieler für den Werksklub in 20 Pflichtspielen op de Platz en erzielte dabei twee Tore.