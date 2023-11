Schon vor dem brutalen Terroranschlag der Hamas auf Israel häufen sich Berichte über antisemitische Angriffe im Sport in Deutschland.

Der Amateurfußball, mit rund 2,2 Millionen aktiven Spielern die größte Breitensportart, ist für jüdische Menschen ein besonderes Thema und immer wieder betroffen. Die Zahl der öffentlich bekannten Fälle wird vermutlich um ein Vielfaches höher sein als die Dunkelziffer, da viele Verdachtsfälle überhaupt nicht gemeldet und daher nicht an die Öffentlichkeit gelangen.

Eine neue Möglichkeit, antisemitische Übergriffe im Sport zentral zu erfassen, soll das ändern. Es wurde ein Melde-Button entwickelt, der Vereinen, Verbänden und Fanorganisationen die Bearbeitung solcher Vorfälle erleichtert. Der RIAS (Bundesverband der Forschungs- und Informationsstellen Antisemitismus), der in Zusammenarbeit mit dem jüdischen Sportverband Makkabi Deutschland das Projekt „Zusammen1“ ins Leben gerufen hat, will damit dem „Missstand im Umgang mit Diskriminierungserfahrungen im Sport“ entgegenwirken. Auf dieser Website können nun antisemitische Vorfälle im Sport gemeldet werden.

„Meilenstein im Kampf gegen Antisemitismus“

RIAS-Geschäftsführer Benjamin Steinitz sprach bei der Übergabe des Buttons im Stadion von Borussia Dortmund von einem „Meilenstein im Kampf gegen Antisemitismus“. Steinitz verwies zudem auf die „spürbare Zunahme antisemitischer Vorfälle als Reaktion auf die Hamas-Angriffe“ und betonte, es sei wichtig, Antisemitismus sichtbar zu machen.

Die neue Website und der neue Button sollen im Kampf gegen Antisemitismus helfen

„Die Erkenntnisse aus den Berichten werden im Bereich der Einschränkungen, insbesondere aber im Bereich einer noch gezielteren Antisemitismusprävention helfen“, sagte die Antisemitismusbeauftragte des Landes NRW, Sabine Leutheuser-Schnarrenberger, gegenüber der DW. Sie sagte: „Als Antisemitismusbeauftragte steht sie in engem Austausch mit RIAS, sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene.“ Das Projekt sei enorm wichtig, da „für den gesamten Sportbereich keine genauen Zahlen vorliegen“.

Maccabi-Präsident Alon Meyer sagte, die Situation habe „dramatische Züge angenommen“, von der auch die rund 40 jüdischen Sportvereine in Deutschland betroffen seien. „Einige lokale Vereine mussten den Spielbetrieb teilweise oder ganz einstellen“, sagte Meyer.

Die Ersteller des Meldebuttons verwiesen auf eine Studie aus dem Jahr 2021, wonach 83 % der Vorfälle immer noch privat besprochen, aber nur 54 % an Vereine gemeldet würden. 38 Prozent der Fälle erreichen die Stellen des organisierten Sports und nur 24 Prozent die Meldestellen außerhalb des Sports. Der Button soll hier Abhilfe schaffen und es den Initiatoren zufolge erleichtern, „die Meldefunktion niederschwellig auf allen Websites zu integrieren“.

Makkabi-Vorsitzender Alon Meyer sprach von einem „Meilenstein“ Bild: MAKKABI Deutschland e. V./dpa/picture-alliance

Anonym, einfach und effektiv?

Mit einem Klick auf den Button können Meldungen über antisemitische Übergriffe anonym abgegeben werden. Diese werden dann automatisch und sicher zur Verarbeitung und Analyse an RIAS weitergeleitet. Der Melde-Button kann per Code auf jeder Website eingebettet werden, was die Sichtbarkeit und Bekanntheit und damit auch die Anzahl der gemeldeten Fälle kontinuierlich erhöhen soll.

„Die neuen Meldestrukturen mit dem Sportmeldebutton sind ein wichtiger Schritt, um Licht in das Dunkelfeld antisemitischer Vorfälle im Sport zu bringen und insbesondere die Berichterstattung zu vereinfachen“, sagte Leutheuser-Schnarrenberger der DW.

Die jüdische Fußballmannschaft Berlins nimmt ihre Saison trotz Drohungen wieder auf Um dieses Video anzusehen, aktivieren Sie bitte JavaScript und erwägen Sie ein Upgrade auf einen Webbrowser, der HTML5-Videos unterstützt

Grundsätzlich können die Hinweisgeber selbst entscheiden, wie mit den an RIAS gemeldeten Fällen verfahren wird. Die Strafverfolgung folgt beispielsweise nicht zwangsläufig einem gemeldeten Fall. In erster Linie geht es um die zentrale Erfassung antisemitischer Vorfälle im Sport, wie es auch bei der von RIAS betriebenen allgemeinen Meldeseite report-antisemitism.de der Fall ist. „Verifizierte Vorfälle werden systematisiert und ausgewertet“, heißt es auf der Website, und mit „Einverständnis wird der Vorfall in unserer Chronik veröffentlicht.“

Auch nichtjüdische Sportler, die in Maccabi-Vereinen aktiv sind und dort sogar die Mehrheit stellen, sind als Maccabi-Mitglieder immer wieder von antisemitischen Anfeindungen betroffen. Für sie ist auch die Schaltfläche „Melden“ gedacht.

Ziel sei es, „ein Umfeld zu fördern, in dem sich jeder sicher und akzeptiert fühlt“, sagte Maccabi-Präsident Meyer.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Deutsch verfasst.