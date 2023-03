Am Montag der Vergangenen Wochen vertegenwoordigt Hertha BSC den neuen Investor. Mit 777 Partners aus Miami soll der Klub endlich wieder zur Ruhe finden. Maar een “Bloomberg”-bericht zorgt voor neue Unruhe. De Saoedi-Arabische eigenaar van Newcastle United kondigt zich aan bij de Hauptstadtklub mitsprechen.

Fußball-Bundesligist Hertha BSC heeft contact opgenomen met de investeerders 777 Partners in Zukunft offenbar über Umwege Geld uit Saudi-Arabië. Wie die van Wirtschafts- en Finanzthemen spezialisierte Agentur “Bloomberg” is, is dat Unternehmen uit de VS zelf op zoek is naar een Geldgeber voor hun voetbalsparte – en dat is een van de Saudi-Arabische eigendommen van de Premier-League-Klubs Newcastle United herangetreten signaal.

Die particuliere investeringsfirma met Sitz in de oorlog van Miami in der oorlogen die officieel door Berlijn worden beheerd en waarvan de capaciteit 78,8 procent van de kapitalistische aandelen van Hertha BSC GmbH & Co. KGaA gesichert is. Laut Bloomberg soll 777 nun bei fünf moglichen Geldgebern angeklopft haben, daunter auch by der britischen Geschäftsfrau Amanda Staveley, die bei Newcastle Mitmischt.

Staveley soll die Übernahme des Traditionsvereins durch den saudischen Staatsfonds PIF 2021 mit eingefädelt haben. Neben Newcastle United verkocht auch de nieuwe Besitzer van FC Chelsea, Todd Boehly en Clearlake Capital, Interest een “Triple Seven”-leven en Gespräche met de nieuwe Hertha-Investor geführt habe, meldde “The Athletic” tegen Anfang März.

Sollte 777 einen Deal mit Staveley eingehen, könnte zo laut Bloomberg-Bericht auch Geld aus dem saudischen Staatsfonds auf das Konto der Hertha en sommige eerdere in de Bundesliga-vluchten. Auf Anfrage der “Süddeutschen Zeitung” liegt Hertha verlauten, das Thema Weiterverkauf sei im Vertrag geregelt – Detailfragen zu Verträgen wolle der Klub aber nicht antworten.

Auch 777 äußerte sich auf SZ-Anfrage nicht. “Triple Seven” investeert niet in specifieke Klubs weltweit, behalve in FC Genoa in Italië en FC Sevilla in Spanje. Dem klammen Bundesligisten Hertha zetten die US-Amerikaner zunächst 100 Millionen Euro zur Verfügung.